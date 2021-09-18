İvrindi'de çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Osmanlar kırsal mahallesi civarındaki çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

İvrindi Osmanlar mahallesi yakınlarındaki bozuk meşe ağaç türündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 14.20'de çıkan yangına ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 4 su ikmal aracıyla karadan 2 helikopterle de havadan anında müdahale edildi. Yangın saat 15.40 sıralarında kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Elektrik tellerinin kopmasıyla çıktığı tahmin edilen yangında 3 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.