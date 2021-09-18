Yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbağ hayatını kaybetti

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Balıkesir’in Edremit ilçesindeki iş yeri yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Güre Mahallesindede 3 Eylül’de iş yerinde çıkan yangında Erhan Başbay (40) vefat etmiş, oğlu Mehmet Başbay (14) ağır yaralanmıştı. Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi gören 14 yaşındaki Mehmet Başbay yapılan tüm tedavilere rağmen bu gün hayatını kaybetti. Başbay’ın cenazesi Edremit’in Kızılkeçili mezarlığında AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in de katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Canbey, “Bugün Mehmet kardeşimiz de hayat mücadelesini kaybetti. Küçük Mehmet’imizin Kızılkeçili Mahallemizdeki cenazesine katılarak kederli ailesine taziyelerimizi ilettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin” dedi.

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