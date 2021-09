AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz“ dedi.

Toplantıya 21 ilden belediye başkanları, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclis başkanları katıldı.

Geniş katılımlı toplantının açılış konuşmasını ve sahibi olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yaptı. Daha sonra katılımcılara AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran seslendi.

Açılış konuşmalarından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada “6 bin 500 karar için bizim arkadaşlarımız teklif götürmüşler. Cumhuriyet Halk Partililer bin 871 tanesine karşı çıkmışlar. Kim karşı çıkıyormuş. Genel halin gidişine kim taş koyuyormuş. Yücel Beye sordum ben “ne yapıyorlar” dedim. “Her hayırlı işe yok diyorlar” dedi. Meclis te biraz kritik olduğu için biraz önce vurgulamaya çalıştı. “Arkadaşlarımızın operasyonel faaliyeti” falan dedi. Her gelen hayırlı işe “Yok” demeye devam ediyorlar. Ne yazık ki karşımızda böyle bir grup var” dedi.

Belediyelerin borçlanma talepleri konusuna değinen Özhaseki, “İkincisi, borçlanma konusu. Seçimler öncesinde özellikle, büyükşehirlerde, “Bu şehirler öyle kendine has öz gelirleri var ki. Bu öz gelirler ile zaten devletten paraya ne gerek var.” Bunu diyenler bunların hepsini unuttular. Sonra İller Bankası’na, Maliyeye laf atınca bizde resmi belgeleri açıklıyoruz. İller Bankası ve Maliye’den bunlara bir kuruş eksik gitmediği belli olunca borçlanma tarafına başladılar. Bizim 25 senede borçlandığımız miktar 28 milyar Lira, 25 sene diyorum bakın. AK Parti dönemi demiyorum. Daha öncesinden başlıyor süre İstanbul Belediyesi’nde 25 milyar Lira. 28 milyar lira toplam borçlanma miktarımız. Bu arkadaşların getirdiği nokta şu anda, iki buçuk yılda 43 milyar liradır. Nasıl bir belediyecilik yapıyorlarsa çok anlamışta değiliz” dedi.

Yaklaşık 12 bin insanın İstanbul’da işten çıkarıldığını ifade eden Mehmet Özhaseki, “Hiçbir emekçinin ekmeği ile oynamayacağız. Hiç kimseyi işten atmayacağız. Çalışan insanlar başımızın tacıdır” dediler. İstediler ki orada işçiler bize oy versin. Kimse bize bu konuda olumsuz bakmasın. Ama geldiğimiz noktada İstanbul’da işten attıkları insan sayası neredeyse 12 bin kişi” dedi.

Türkiye’de bin 389 belediyenin bulunduğunu, 803’ünün AK Partili belediyeler olduğunu aktaran Özhaseki, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin 230 belediye aldığını dile getirerek yaklaşık bin 30 belediyenin Cumhur ittifakına ait olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, ilçeler ve beldeler bazında bakıldığında nüfusun yüzde 70’ine hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirerek, “Her girdiğimiz seçimden hala birinci olarak çıkıyoruz. İşte bunu cevabının verilmesi önemli. Çünkü bizler çok şükür bu milletin dilini konuşuyoruz. Eser ve hizmet siyaseti yürütüyoruz. Algı peşinde değiliz. Çünkü algılar uçucu, eserler kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayret ediyoruz” dedi.

Özhaseki muhalefete değinerek “Genelde ve yerelde iki tane stratejileri var. Çok net, her baktığınızda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Birisi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. AK Parti gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? Milet sizi seviyor mu? Hayır. Oyunuzu artırıyor mu? Hayır. Onlarca yıldır muhalefettesiniz her gün bir yalanla ortaya çıkıyorsunuz hala size itibar eden kimse yok. Arkanıza düşen kimse yok. Ne yapacağınız da belirsiz. Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız inşallah. Kim o dostlarınız? Onu da söyleyemiyorlar. İYİ Parti’yi söylüyorlar, HDP’den utanıyorlar, arkada saklamaya çalışıyorlar. HDP’liler de kızıyor buna. ‘Bizden niye utanıyorsunuz kardeşim? Ankara, İstanbul’u yoksa nasıl alacaktınız? Bizi de söylesenize’ diyorlar. Biz olmasak siz mahvolursunuz zaten diyorlar. Susun, neyse idare edin. Rahatsız olanlar var demeye çalışıyorlar. Sosyal politikalarınız ne olacak? Kültürel, gençlik, ekonomik politikalarınız nedir? Şu dostlarınızla yapacağınız iktidar için iki cümle söylesenize. Hayır, yok. Yıkım ekibi gibiler. Hele bi gidin siz. Bakarız canım Allah kerim. Onlarla beraber Allah korusun iktidara gelirseniz HDP’ye hangi bakanlıkları vereceksiniz? İçişleri iyi mi? Milli Savunma mı, Gençlik mi, Milli Eğitim mi? Bunların hiçbirisine cevap yok, yok” dedi.

AK Partinin siyasetinin eser ve hizmet siyaseti olduğuna değinen Özhaseki, “Biz yolumuza bakacağız. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyaseti. Yalanlar ve algılar bizden uzak dursun. Onların hepsinin uçucu ve gidici olduğuna inanıyoruz. Yapılan işin, eserin kalıcı olduğuna inanıyoruz. Biz doğru bildiğimiz yolda inşallah çok çalışarak eser bırakmaya devam edeceğiz. Başarının sırrının iki olduğunu hiç kimse unutmasın. Bu iki maddenin hepimizin içinde oturup bağdaş kurması ve hiç çıkmaması gerekiyor. Bir iyi niyet, iyi niyet. Yaptığımız işi severek yapmak. İşin maneviyatına inanarak yapmak. İkincisi de çok çalışmak. Gece gündüz demeden çalışmak. Biz böyle söz verdik. Milletimiz bizi onun için seçti. Bu sözümüze sadık kalacağız. Çalışmaya ve eser üretmeye devam edeceğiz” dedi.

