Balıkesir'de orman yangını

Abdulkadir AYDINIŞIK/ İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in İvirindi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.
İvrindi ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi yakınındaki orman alanında, saat 14.20'de, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler; 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ve 4 su ikmal aracı ile de karadan müdahaleye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / İvrindi Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-09-18 17:22:47
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