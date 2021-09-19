İtfaiye pazar mesaisine kuş operasyonu ile başladı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde itfaiye ekipleri halı sahanın çitlerine takılan bir kuşu kurtardı.

Bandırma Sunullah Mahallesi'ndeki bir halı sahanın yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki dış tellerine takılan bir kuşu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliğine bağlı ekipler halı sahaya gelerek tellere takılmış olan kuşu bulunduğu yerden kurtarıp doğal yaşama saldı.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.

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