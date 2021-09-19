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Balıkesir’de 201 belediye başkanı tıbbi ve aromatik bitki tesislerini gezdi

İHA

Balıkesir’de 201 belediye başkanı tıbbi ve aromatik bitki tesislerini gezdi

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı için Balıkesir'in Edremit ilçesine gelen Ege ve Marmara bölgelerinden 201 belediye başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Çiftçi Eğitim Merkezi’ni (BAÇEM) ziyaret etti. Başkanlar, Burhaniye’de bulunan BAÇEM’de tıbbi ve aromatik bitki üretimini izleyerek, kurutma ve damıtma tesislerini gezdi.
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Burhaniye’de bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden 201 belediye başkanı, 150’ye yakın tıbbi ve aromatik bitkinin üretildiği tesisler ile kurutma ve damıtma tesislerini ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, konuk başkanlara tesisler ve üretim çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Geziye katılan belediye başkanları mutluluklarını dile getirirken, BAÇEM yetkililerine teşekkür etti. Tesisleri ilk defa gezdiğini anlatan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün Balıkesir’deyiz. Yeşille mavinin buluştuğu noktada Edremit’teyiz. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığının organizasyonu için geldik. Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki 201 belediye başkanının toplandığı bir organizasyondayız. Verimli güzel bir toplantı oluyor. Burada istişaremizi yapıyoruz. Bilgi paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin icraatlarını, Çiftçi Eğitim Merkezi'ni gezerek yerinde incelemede bulunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Başarılı çalışmalar olmuş. Allah muvaffak etsin” dedi.
Manisa'nın Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da, ”Belediyelerin toplantısı için geldik. Balıkesir’i bu vesileyle görmüş olduk. Hem bilgi paylaşımı, hem de birbirimizin deneyimlerinden faydalanmış oluyoruz. Bu tip toplantıların bizlere çok faydası oluyor. Balıkesir’e de uzun süredir gelememiştim. Şimdi gelince bu vesileyle gördüm. BAÇEM’i de gördük. BAÇEM’in güzel faaliyetlerini gördük. İnşallah bunları gittiğimiz yerlerde aktaracağız. Ben sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize ev sahipliği yaptığı için hem de böyle güzel tesisleri Balıkesir’imize kazandırdığı için teşekkür ediyorum” dedi.
Balıkesir Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ise, ”Bu gün Burhaniye Börezli Mahallesi'nde bulunan BAÇEM'de 201 tane belediye başkanımızı ağırlamaktan çok memnun olduk. Bu gün toplantıya gelen 201 belediye başkanı BAÇEM’i ziyaret etti. Onlara BAÇEM hakkında kısa bilgiler verdik. BAÇEM’in yapmış olduğu parsellerdeki ürünlerin üretimini onlara gösterdik. Seralarımızdan aromatik bitki bahçelerimize kadar, distilasyon ünitemizden kurutma odamız ve doku kültürü laboratuarımıza kadar birçok yapmış olduğumuz faaliyetleri kendilerine tanıttık. Çok mutlu ve çok iyi bir şekilde ayrıldıklarını düşünüyorum. Çünkü bu şekilde Türkiye’de buna benzer tesis şu anda bildiğimiz kadarıyla yok. O yüzden, bütün belediyeler burayı görmek için geliyorlar. Bizler de onlara işte elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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