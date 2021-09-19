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40. Karapürçek Rahvan At Yarışları'nda 220 at yarıştı Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney: “Burası ata sporu atçılığın Kırkpınar'ı olarak geçiyor" AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey: "At yarışları, güreş ve okçuluk bizim için önemli sporlar. Son yıllarda da milletimizin önemli ölçüde ilgisini çektiğini görüyoruz" Yarışların sponsoru olan Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir: "Bundan sonra da geleneksel özelliklerimizi, bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz”

İHA

40. Karapürçek Rahvan At Yarışları'nda 220 at yarıştı Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney: “Burası ata sporu atçılığın Kırkpınar'ı olarak geçiyor" AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey: "At yarışları, güreş ve okçuluk bizim için önemli sporlar. Son yıllarda da milletimizin önemli ölçüde ilgisini çektiğini görüyoruz" Yarışların sponsoru olan Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir: "Bundan sonra da geleneksel özelliklerimizi, bu kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz”

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi’nde bu yıl 40’ncısı düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda 220 at kıyasıya yarıştı.
Susurluk’un Karapürçek Mahallesi’nde Rahvan At Yarışları'nın bu yıl 40'ıncısı gerçekleştirildi. Rahvan at yarışlarının Kırkpınar’ı olarak nitelendirilen yarışta bin 200 metrelik parkurda 220 at yarıştı. Sponsorluğunu Hastavuk firmasının üstlendiği yarışlarda atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterisi yapıldı. Gösterilerin ardından 220 atın katıldığı yarışlar gruplar halinde yapıldı.

“At yarışlarının Kırkpınar'ı”
Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Burası ata sporu atçılığın Kırkpınar'ı olarak geçiyor. Tarihi gelenekleri yaşatmak bir yerel yöneticinin en büyük hedefi olmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde milli birlik ve beraberliği sağlayan unsurlardan milli olgular bunları yaşatır. Bu tür geleneklerimizi halkımızın teveccühüne sunmak son derece önemlidir. Güreş, atçılık, okçuluk gibi faaliyetler son derece önemlidir. Bizde daha bu faaliyetler iptal edilmişti. Biz de 2019’dan itibaren tekrar faaliyete geçirdik. Şu anda Atçılık Federasyonu’yla ilgili görüşmelerle Karapürçek’teki yerin Türkiye
Şampiyonası, Avrupa Şampiyonalarının yapılması gereken yer olduğunu izah edeceğiz, bununla ilgili faaliyetleri yapacağız” diye konuştu.

“Ata sporlarımızı elimizden geldiğince destekliyoruz”
40. Karapürçek Rahvan At Yarışları’nın konuğu olan AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de, "Geleneksel spor oyunlarının Türkiye’de gelişmesi önemlidir. Bizim atçılık ata sporumuz. Orta Asya’dan buraya at sırtında gelmiş bir milletiz biz. O yüzden milletimiz bu atlarla yapılan bu geleneksel rahvan yarışlara çok önem veriyor. Bugün de burada görüyoruz ki Karapürçek’te gerçekten Susurluk’un, Balıkesir’in dört bir tarafından misafirlerimiz var. Bu arkadaşların hepsi buraya rahvan at yarışlarını izlemeye geldiler. Biz de az önce kendilerini selamladık. Karapürçek Rahvan At Yarışları Balıkesir’in en önemli at yarışlarından bir tanesi. Geçtiğimiz hafta Bigadiç ilçesinde yine at yarışlarını izledik, oradaki ilgi de çok güzeldi. Bize bu durum şunu gösteriyor; geleneksel sporlarımızı yaşatmamız gerekiyor. Bunun gibi at yarışları, güreş ve okçuluk bizim için önemli sporlar. Son yıllarda da milletimizin önemli ölçüde ilgisini çektiğini görüyoruz. Bu ve benzeri yarışmaları desteklemeye devam etmemiz gerekiyor. İnşallah bizler siyasiler olarak elimizden geldiğince bunları destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da geleneksel sporlara çok önem verdiğini biliyorum. Özellikle Etnospor bünyesinde bu tür etkinlikler Sayın Bilal Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Biz de Balıkesir milletvekili olarak yapılan bu etkinliklerden dolayı hem Susurluk Belediye Başkanımıza, hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu tip etkinlikler daha fazla sahiplenilerek, daha da geliştirilerek devam eder” ifadelerini kullandı.

“Geleneklerimizi sürdürmek bizim için onurdur”
Yarışların sponsoru olan Hastavuk firmasının Genel Müdürü Şahin Aydemir, özel firmaların toplumun geleneklerine sahip çıkması gerektiğini belirterek, “İşletmeler içinde yaşadıkları toplumun bir parçasıdır. Dolayısıyla toplumun geleneklerine, kültürüne ve değerlerine hepimizin daha fazla dikkat etmesi gerektiği bir dönemdeyiz. Bu anlamda geleneklerimizi yansıtan Rahvan At Yarışları'nın sponsoru olmak ve bu ata sporumuzun gelişmesine katkıda bulunmak Hastavuk için, bizler için ayrı bir onur vesilesidir. Bu vesileyle bütün emeği geçen arkadaşlara, dernek başkanımıza, sayın valimize, belediye başkanımıza hepsine çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah başarılı, güzel bir yarış olur. Bundan sonra da geleneksel özelliklerimizi, bu kültürümüzü de yaşatmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Atlar kıyasıya yarıştı
Geleneksel Rahvan At Yarışları'nın açılış töreninin ardından atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterileri yapıldı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören gösterilerde atlı okçular “kabak atışı” ve “tepsi atışlarını” başarıyla gerçekleştirirken, at üstündeki akrobatik hareketler de büyük alkış topladı. Gösterilerin ardından 220 atın katıldığı yarışlar başladı. Kendine özgü kuralların olduğu Rahvan At Yarışları’nda at sahipleri gruplar halinde yarışarak kupa ve hediyeleri almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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