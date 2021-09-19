Park halindeki araç alev alev yandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı.



Bandırma Kaşif Acar Caddesi Eski Devlet Hastanesi mevkiinde Fuat D.’ye ait Volkswagen marka otomobil park halindeyken aniden alev alarak yanmaya başladı. Araçtan çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Yanan araç itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

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