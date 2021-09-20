Başkan Ergin pazaryerinde vatandaşların sorunlarını dinledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Pazaryeri'nde pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ergin sıkıntıları paylaştı, belediye olarak yapılabilecek hizmetler üzerine onlardan gelen görüş ve önerileri not aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin pandemi sürecinde de hiç aksatmadan eşi Canan Ergin ile birlikte pazar alışverişini Ali Çetinkaya Mahallesi’ndeki semt pazarından yapmayı sürdürürken, fırsat buldukça pazaryerine esnaf ile sohbet edip, alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinlemeyi gelenekselleştirdi.

Başkan Ergin, bu geleneği Altınova Pazaryeri’nde de sürdürdü. Pazarcı esnafıyla ve alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet eden Ergin, şikayetleri de ilk ağızdan dinledi. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında dünyayı sarsan Covid19 nedeniyle Ayvalık’ta kamu, kurum ve kuruluşlarının sıkı denetimi sayesinde az vaka ve az can kaybı ile bugüne kadar geldiklerini hatırlatan Başkan Ergin, “Pazar alışverişi bizim evimizde bir gelenek, eşim ile birlikte ihtiyaçları belirleriz, birlikte alışveriş yaparız. Hem pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarını kontrol ederiz hem maske takmayanları uyarırız, hem de vatandaşların sorunlarını, dertlerini ve sıkıntılarını ilk ağızdan dinleriz. Sosyal mesafeye uyalım, uymayanları uyaralım, maske kullanımına özen gösterelim. Özellikle ellerimizi sık sık yıkamayı ve dezenfektan kullanmayı unutmayalım. Öncelikle sağlığımızı kendimiz koruyalım” dedi.

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