Balıkesirli gençler TEKNOFEST' de finalde

2126 Eylül’de İstanbul Hava Limanında gerçekleştirilecek olan 2021 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Lisans ve Lisans Üstü Seviyesinde Tarım Teknolojileri Yarışması kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezinin "Awaxen" takımı Otonom Hasat Robotu finalde yarışacak.

Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmak ve Türkiye'nin milli teknolojiyi üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 2021 TEKNOFEST’e Balıkesir Gençlik Merkezinden 4 takım ve Gönüllü Gençlerin içinde bulunduğu 12 takımla farklı kategorilerde başvuru yapılmıştı. Mart 2020 tarihinde başlayan bu serüvende 4 aşamayı başarıyla geçen otonom hasat robotu finalde yarışacak.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Türkiye’yi bilişim, eğitim ve savunma sanayi alanında ileriye taşıyacak donanım ve yazılım eğitimleri ile tüketen değil üreten bir gençlik yetiştirilmesi amacıyla başlatılan Kod Adı 2023 Projesi kapsamında; Gençlik Merkezlerinde gençlerimize algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri veriliyor. Savunma, sağlık, eğitim, bilişim teknolojilerinden yapay zekâya kadar her alana milli teknolojinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayan TEKNOFEST 2021 organizasyonuna katılacak ekiplerimiz, çok uzun zamandan beri çalışarak, emek vererek ortaya koydukları bu projelerle finallere katılmaya hak kazandılar. Yaklaşık bir yıllık bu süreçte gönüllü gençlerimiz projelerini geliştirmek için Balıkesir Yurdumuzda konaklayarak, Yurdum Genç Ofis içerisinde çalışmalarını sürdürdüler. TEKNOFEST 2021’e katılacak üniversiteli gençlerimiz finalde Balıkesir’i temsil edecek. Yarınlarımızın teknolojisini tasarlayacak, üretecek ve yönetecek olan gençlerimizin, her zaman yanındayız. Yarışmalara katılacak ekiplerimize, gençlerimize, çok değerli hocalarımıza, Balıkesir Gençlik Merkezimizdeki mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine Teknofest’te yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.

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