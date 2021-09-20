Jandarmadan 10 aranan şahsa gözaltı

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Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 171819 Eylül 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı göz altına alırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca, 32 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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