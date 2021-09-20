Ayvalık Kaymakamı Yaman’dan gazilere ziyaret

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, kısa bir süre önce görevine başlayan Kaymakam Hasan Yaman, ‘Gaziler Günü’ münasebetiyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şubesi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Yaman’ın Ayvalık Belediyesi’ne ait eski otogarda bulunan vakfın üyesi gazilere yönelik ziyaretine İlçe Garnizon Komutanı Albay Ertan Tutar ve Müftü Emre Önal da katıldı. Kaymakam Hasan Yaman ve beraberindekileri karşılayan gazilerin buluşması oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu’dan vakfın çalışmaları hakkında bilgiler alan Kaymakam Hüseyin Yaman, gazi ve şehit ailelerinin taleplerini de dinledi. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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