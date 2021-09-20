TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2- Keçiörengücü: 1

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TFF 1. Lig’in 6. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 21 kazandı.



Maçtan dakikalar

12. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında Vusal İskandarlı’ı ceza sahası içine girerken attığı sert şutu kaleci Vukovic kornere çeldi.

18. dakikada kazanılan serbest atışı Ali Yavuz kullandı ceza sahası içinde Ömer Uzun’un kafa şutu az farkla auta çıktı.

25. dakikada Mehmet Tayfun Dingil uzun pası ile ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol'u düşüren Vukovic'in hareketine Hakem Emre Kargun penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada kazanılan penaltı atışını Vusal İskandarlı kullandı top kale direğin yanından auta attı. Aşırı sevinç gösteren Vuovic'e hakem sarı kart gösterdi.

29. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korner atışını Cumali Bişi ortaladı. Ceza sahası içinde topa vuran Ott'nun şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada Cumali Bişi'nin sağ kanattan kazanılan serbest atışı ceza sahası içine ortaladı. Karmbolde Kaleci Boran elinden kaçırınca Batuhan İşçiler yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu. 10

53. dakikada Balıkesirspor'un kazandığı korner atışını Cumali Bişi kullandı. Ceza sahası içinde Sedat Dursun'un şutunu Keçiörengücü defansı uzaklaştırdı.

59. dakikada gelişen Keçiören atağında topla ceza sahasına giren Ali Yavuz Kolu'un şutu üst direkten döndü. Dönen topa Vusal İskandarlı'nın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

76. dakikada Ibrahim Olawoyın'in ceza sahasına ortaladığı topu Ali Yavuz Kol ağlara gönderdi. 11

85. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Bosse Adam Cedrıc'ın pası ile ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu topu ağlarla buluşturdu. 21



Stat: Atatürk

Hakemler: Emre Kargın xx, Emrah Ünal xx, Bersan Duran xx

Balıkesirspor: Andrıja Vukovic xx, Hüseyin Karabey xx (Roman Bezjak dk. 65 x), Doğa İşeri xx, Sedat Dursun xx (Ayberk Kaygısız dk. 78 ?) , Bosse Adam Cedrıc xx, Foxi Ketheovama xx, Batuhan İşçiler xx, İbrahim Halil Çolak xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 xx), Cumali Bişi xx, Abdulkadir Özgen xx (Oilton Bilallı dk. 60 x), Mahatma Otoo xx (Birol Parlak dk. 46 xx)

Yedekler: Yasin Yiğit, Erdem Gökçe, Andaç Güleryüz, Muhammed Ali Doğan, Anıl Taşdemir,

Teknik sorumlu: Umut Baysal

Keçiörengücü: Boran Güngör xx, Ercan Yazıcı xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Ogün Bayrak xx (Fatih Selimhan Solmaz dk. 90+2 ?), Muharrem Cinan xx, Yaw Ackah xx, Jodınel Nzeza Pululu xx, Ibrahim Olawoyın xxx, Ali Yavuz Kol xx, Ömer Uzun xx (Hamza Gür dk. 67 x), Vusal Iskandarlı xx (İssa İbrahim Djıbrıla dk. 81 ?)

Yedekler: Eray İşcan, Berkan Burak Turan, Uğur Utlu, Abdülkadir Korkut, Talha Yünkuş, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak

Teknik sorumlu: Hamdi Yılmaz

Goller: Batuhan İşçiler (dk. 32), Oguz Han Aynaoğlu (dk. 85) (Balıkesirspor), Ali Yavuz Kol (dk. 76) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Bosse Adam Cedrıc, Hüseyin Karabey, Vukovıc, Ayberk Kaygısız (Balıkesırspor), Muharrem Cinan (Keçiörengücü)

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