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Numan Kurtulmuş: AK Parti, genç kuşakta açık ara birinci partidir

DHA

Numan Kurtulmuş: AK Parti, genç kuşakta açık ara birinci partidir


Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Z kuşağının, AK Parti´ye olan ilgisi, alakası azalıyormuş gibi bir anlayış gündeme getirilmeye çalışıldığını belirterek, "Yapılan bütün anketlerde, Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta yani 30-18 yaşta, o en genç kuşakta AK Parti açık ara birinci partidir" dedi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı, Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde bulunan bir otelde başladı. Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gençlik Kolları'nın Türkiye´nin her yerinde son derece etkin çalışmalarla, sahadaki gençlik faaliyetlerine ivme kazandırdığını belirtti. Kurtulmuş, burada devam edecek 3 günlük kampta istişarelerde bulunulacağını belirterek, "Çünkü önümüzde 2023 ve 2024 süreci var. İnşallah 2023'te bütün teşkilatlarımız ile birlikte, genel merkezimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden büyük bir oyla Cumhurbaşkanı seçtirmek için üzerimize düşen çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.
'ALGI OLUŞTURLMAYA ÇALIŞILIYOR'
Türkiye'de yerel yönetimlerde AK Parti´nin çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyleyen Numan Kurtulmuş, "Özellikle gençlik çalışmalarını başından itibaren çok önemsiyoruz. Türkiye'de bir müddettir gençlik faaliyetleri üzerinden AK Parti'ye karşı, sanki gençlerin ilgisi AK Parti'den azalıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle; bunlar iki, iki buçuk sene evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüş ile birlikte başlayan o süreçle birlikte bir tartışma gündeme getirildi. Gençlerin durumu ve arkasından da eş zamanlı olarak `Z kuşağı tartışması´ gündeme geldi ve bu anlamda Z kuşağının sanki AK Parti´ye olan ilgisi, alakası azalıyormuş gibi bir anlayış gündeme getirilmeye çalışıldı" ifadesini kullandı.
'KUŞAKLARI AYIRMAK, YANLIŞ SOSYOLOJİK ANALİZ'
Kuşaklar arasında var olan tabii farklılıkları, bir ayrılık vesilesi haline getirip, ona göre değerlendirmenin son derece yanlış bir sosyolojik analiz olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Benim babamın yaşadığı dönemin şartları farklıydı, benim yaşadığım dönemin şartları farklıdır. Benim evlatlarımın yaşadığı dönemin şartları da farklıdır. Tabii ki dünyaya bakış, algılar, hayata ilişkin günlük hayatımızı etkileyen olaylar; her birimizin, her neslin kendi dönemine aittir ve bu nesillere kendi dönemine ait farklılıkları üzerine ayrıştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. İnsanoğlu hangi çağda olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun beklentileri vardır. Nedir, hakkaniyet gibi, adalet gibi, dünyanın nimetlerinden herkesin eşit istifade etmesi gibi, sözünü sesini çok rahat çıkartabilmesi gibi. Bütün bunların üzerine, siyasetin alanı da burasıdır zaten ve bu anlamda da AK Parti bu temel konular üzerinden siyasetini sürdürmeye devam ediyor" dedi.
'AK PARTİ AÇIK ARA BİRİNCİ PARTİDİR'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: 
"Z kuşağı tartışmaları üzerinden bir algı operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor. Altını çizerek ifade etmek isterim. Yapılan bütün anketlerde, Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta, yani 30-18 yaşta, o en genç kuşakta AK Parti açık ara birinci partidir. Dolayısıyla gençlerin ilgisi, alakası, desteği AK Parti'ye karşı devam etmektedir. Bunu daha fazla nasıl artırırız? Bu toplantılarımızın, buradaki kampların, buradaki istişarelerin, burada faaliyetlerimizi gözden geçirmemizin temel sebebi budur. 15 Temmuz akşamında ki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştu. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük güvencesi genç kuşaklarıdır. İnşallah yeniden güçlü bir Türkiye'yi kuracak olan kadrolarda, memleketimizin her tarafında var olan, gerçekten yürekli, dünyayı tanıyan, ne istediğini bilen ve Türkiye'nin daha güçlü olması için elindeki bütün imkanları kullanmaya hazır olan fedakarlık sahibi, sorumluluk sahibi gençlerimiz. Allah gençlerimizin yolunu açık etsin" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2021-09-20 23:43:52

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