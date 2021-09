20 Eylül On Numara çekiliş sonuçları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Z kuşağı üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını belirterek, "Z kuşağı tartışmaları üzerinden bir algı operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor. Yapılan bütün anketlerde Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta, yani en genç kuşakta da AK Parti açık ara birinci partidir" dedi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz akşamındaki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştur” dedi.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gençlik çalışmalarını çok önemsediklerini ifade ederek, "Türkiye'de bir müddettir gençlik faaliyetleri üzerinden AK Parti'ye karşı sanki gençlerin ilgisi AK Parti'den azalıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüyle başlayan bundan 22,5 sene evvel, o süreçle birlikte bir tartışma gündeme getirildi. Gençlerin durumu, arkasından eş zamanlı olarak Z kuşağı tartışması gündeme geldi. Bu anlamda Z kuşağının sanki AK Parti'ye olan ilgisi, alakası azalıyormuş gibi bir anlayış gündeme getirilmeye çalışıldı" dedi.

Kuşaklar arasındaki farklılıkları ayrılık meselesi olarak görmenin hata olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bizim için kuşakları birbirinden ayırarak, kuşaklar arasında var olan tabii farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline getirip ona göre değerlendirmenin son derece yanlış bir sosyolojik analiz olduğu kanaatindeyiz. Benim babamın yaşadığı dönemin şartları farklıydı. Benim yaşadığım dönemin şartları farklıdır. Benim evlatlarımın yaşadıkları şartlar da farklıdır. Tabii ki dünyaya bakış, algılar, hayata ilişkin günlük hayatımızı etkileyen olaylar her birimizin, her neslin kendi dönemine aittir. Bu nesilleri kendi dönemine ait farklılıkları üzerinden ayrıştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. İnsanoğlu hangi çağda olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun beklentileri vardır. Nedir? Hakkaniyet gibi, adalet gibi, dünyanın nimetlerinden herkesin eşit istifade etmesi gibi, sözünü, sesini çok rahat çıkarabilmesi gibi. Bu anlamda da AK Parti bu temel konular üzerinden siyasetini sürdürmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Z kuşağı üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Z kuşağı tartışmaları üzerinden bir algı operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor. Yapılan bütün anketlerde Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta, yani en genç kuşakta AK Parti açık ara birinci partidir. Dolayısıyla gençlerin ilgisi, alakası, desteği AK Parti'ye karşı devam etmektedir. Bunu daha nasıl artırırız? Bu toplantıların, faaliyetlerimizi gözden geçirmemizin temel sebebi budur. Motivasyonumuzu artırmak, gençlerimizle çok daha güzel ilişkiler içinde olmak, onların taleplerini siyasete taşımak, beklentilerini karşılamaya gayret etmek, siyasi kadrolarımızla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlerimizi buluşturmak, birebir bu temaslarda ortaya çıkacak pozitif enerjinin ve olumlu sinerjinin Türk siyasetine katkıda bulunmasını temin etmek sadece AK Parti için demiyorum, bunun Türk siyasetine de katkısı olacaktır. Dolayısıyla gençlik çalışmalarına başından itibaren çok önem vermiş bir partiyiz" dedi.

Genç kuşaklara güvendiklerini ifade eden Kurtulmuş, "Genç nesillerin sorumluluk sahibi, akıl, insaf, vicdan sahibi ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin görüşleri olan insanlar olduğunu biliyoruz. Bunu Türkiye'nin gençliği her vesileyle ortaya koymuştur. 15 Temmuz akşamındaki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştur. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük güvencesi genç kuşaklardır" dedi.

Daha sonra gençlik kampında konuşan Kurtulmuş, "Küresel olarak misyonumuzun en önemli noktalarından biri yeni, adil, hakkaniyetli, yaklaşık 7,5 milyar insanın hepsinin üzerinde hakkı olan yeni bir dünyayı kurabilmektir. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz siyasi parti olarak insanlardan oy isterken aslında söylediğimiz hususlardan biri de şudur; 'Gelin adil ve hakkaniyetli bir dünyayı hep beraber kuralım.' Bunun için Türkiye'nin güçlü olması lazım" ifadelerini kullandı.

28 Şubat dönemine değinen Numan Kurtulmuş, "Allah bize bugünleri gösterdi. Muhtar bile olamaz denilen kişi Türkiye'de cumhurbaşkanı oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir tek üniversite öğrencisinin başörtüsüne müsaade edilmiyordu. 2 hafta evvel Kara Harp Okulunun mezuniyet töreninde başörtülü bir teğmen kardeşimiz, evladımız dereceye girdi. Ödülünü de Genelkurmay Başkanının elinden aldı. Bu, Türkiye için büyük bir başarıdır" dedi.

Kurtulmuş, gönüllere girmekten daha zor olanın gönüllerden düşmemek olduğunun altını çizerek, "Gönüllerden düşmemek çok daha zordur. Emek ister, empati ister, insanlara tevazu ile yaklaşmak ister. Bunları yaparsanız gönüllerden düşmeyiz. Hep beraber Allah'ın izniyle gönüllerden düşmemek üzere insanlarla olan ilişkimizi çok daha güçlendirdiğimiz zaman yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır" dedi.

