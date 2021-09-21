Oyuncu Tezeren'den yerel medyaya destek

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Erdek yayımlanan Yeni Erdek Gazetesi, 46’ıncı yayın yılını tamamlayarak 47 yaşına bastı. Yeşilçam'ın ünlü ismi Oyuncu Erol Tezeren, gazeteye yaptığı ziyaretle başarılar diledi.

Yeni Erdek Gazetesi’nin yeni yayın yılına başlaması dolayısıyla gazetenin idari binasına gelen, Yeşilçam’ın deneyimli karakter oyuncularından Erol Tezeren ile birlikte yaş günü pastası kesildi.

Tezeren, yıllardır gazetenin yayınlarını yakından izlediğini belirterek, “Yıllardır dürüst, tarafsız, basın ilkeleri ve ahlakı doğrultusunda gerçekleştirdiğiniz yayınlarınızı beğeniyle izliyorum. Bundan sonraki yayın yaşamınızda başarılarınızın sürmesini diliyorum” dedi.

Gazetenin sahibi Mehmet Ertan ve gazetemiz yazı ailesinden Tuncay Ertan, dededen toruna yayın yaşamını sürdürmenin mutluluğu içinde olduklarını vurgularken, gazetenin yazarlarından Önder Balıkçı ise 47 yayın yılına da ilk günün heyecanı içinde girdiklerini belirtti.

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