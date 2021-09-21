Bakan Soylu, Balıkesir'de AK Parti'li Aydemir'in babasının cenazesine katıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİ''e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in babası Ahmet Aydemir´in (80) cenaze törenine katıldı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in babası Ahmet Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü zatürre tedavisi sırasında dün hayatını kaybetti. Ahmet Aydemir, Balıkesir'in tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile ilçe belediye başkanları ve sevenleri katıldı. Bakan Soylu, cenaze töreninin ardından Balıkesir´den ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-09-21 16:29:16
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