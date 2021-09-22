Bebek ve Anne dostu hastaneye teşekkür belgesi

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Ulusal AnneBebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Türkiye’deki 710 kamu hastanesi içerisinde sadece 11 hastanede bulunan Bebek ve Anne Dostu Hastane unvanına sahip.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Bebek Dostu Hastane, Anne Dostu Hastane, Bebek Dostu Yenidoğan Bakım Ünitesi unvanlarını alarak Ulusal AnneBebek Sağlığı Programlarının yürütülmesindeki başarılı çalışmalarından ve değerli katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı tarafından Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldı. Teşekkür Belgesi Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından hastane başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel’e takdim edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel yaptığı açıklamada, “Hastanemizin ülkemizde toplam 710 kamu hastanesi içerisinde sadece 11 hastaneye layık görülen bebek ve anne dostu hastane olması ile fiziksel ve mental olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesindeki katkısı ve anne adaylarımıza güvenli ve kaliteli doğum hizmeti sunmaktan kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

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