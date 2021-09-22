Ahmet Mekin ve Erol Tezeren ile gün batımında söyleşi

Türk sinemasının iki ünlü oyuncusu Ahmet Mekin ve Erol Tezeren, Erdek Belediyesi eski başkan vekili Hasan Yapakçı, Ocaklar Mahallesi’ndeki Şaban Filiz’in turistik işletmesinde bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Gazeteciyazar Önder Balıkçı’nın yönettiği söyleşide, İHA muhabiri ve Yeni Erdek Gazetesi sahibi Mehmet Ertan da hazır bulundu. Gün batımında gerçekleşen söyleşiye, uduyla seslendirdiği şarkılarıyla Güven Alpaslan da renk kattı. Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin, bir ülkenin kalkınması ve uluslararası ses getirmesi için üç önemli unsurun sanat, spor ve bilim olduğuna dikkati çekti. Ahmet Mekin, ülkemizde sanat ve sanatçının gereken önemi görmediği inancında olduğunu belirterek, Erdek Belediye Meclisi’nin ismini Ocaklar’daki bir sokağa vermesi kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mekin ve Tezeren, yıllardır yaşadıkları Erdek ve Ocaklar’da çok mutlu olduklarını vurgularken, Yeşilçam hatıralarını da anlattılar. Ahmet Mekin, 1980 yılından beri Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi’nde yaşarken, Erol Tezeren ise 25 yıldır yazlarını Erdek’te geçiriyor.

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