Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içindeki 10 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen, can salı içinde bulunan 10 göçmeni kurtararak, karaya çıkardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne bağlı geri gönderme merkezine gönderildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-09-22 12:41:17
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