Afet tatbikatı gerçeğini aratmadı

Balıkesir Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Balıkesir Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar İtfaiye Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ve gerçeğini aratmayan tatbikatta resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra gönüllü dernekler uyum içinde hazırlanan senaryo gereği gerekli kurtarma işlemlerini zamanında başarıyla yerine getirdi. AFAD, UMKE, 112 Acil, Emniyet, TRAC ve Arama Kurtarma Dernekleri hazırlanan senaryo gereği afet alanında enkazdan yaralı çıkarma, suda boğulma, yangın söndürme ve haberleşmede koordinasyonlu bir şekilde çalıştı. Tatbikatta 390 personel ile 10 arama kurtarma köpeği yer aldı.

Düzenlenen tatbikatta enkazda arama ve kurtarma, haberleşmealtyapı ve enerji hasarına müdahale, yangın, enkazdan yaralı çıkarma senaryoları gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 5,2 büyüklüğünde 7 şiddetindeki depremde yıkılan iki ayrı binada, enkazda kalanlara önce yakınları ve vatandaşlar müdahale etti. Enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışanlar, deprem alanına gelen polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Yakınlarına ulaşmak isteyen depremzedeler emniyet güçlerine direniş sergiledi. Tatbikatta daha sonra enkaza AFAD, UMKE, AKUT, 112 Acil ve itfaiye ekipleri ulaşarak, hızla kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin enkazdaki kurtarma çabaları nefes kesti. Ekipler, gerçek bir deprem enkazındaymışçasına 'Sesimi duyan var mı?' çağrıları ve dinleme cihazlarıyla enkaz altındaki yaralılara ulaşmaya çalıştı. Ekipler, demir ve betonları aletlerle keserek yaralıları enkazdan çıkardılar. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tatbikat bitiminde tüm ekiplere gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.



Vali Şıldak: "Tüm ekipler koordineli çalıştı"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak tatbikatın bitiminde yaptığı açıklamada tatbikatla ilgili bilgiler verd. Vali Şıldak, “Bugün Balıkesir'de AFAD başkanlığımızın da bilgisi dahilinde programlı olarak yerel düzey bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikatımız masa başı çalışmaları hem de saha tatbikatını içermekteydi. Şu anda bulunduğumuz alanda Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin itfaiye biriminin İtfaiye Daire Başkanlığı'nın eğitim alanında bulunuyoruz. Bu alanda 5 ayrı faaliyeti icra etti bütün kurumlarımız. Çok güzel bir organizasyonla düzenli, disiplinli, iyi çalışılmış bir senaryoyu uyguladılar. Tatbikatta hem bir enkazda arama kurtarma çalışması yürütüldü. Bu esnada gerçekleşen trafik kazasına, bir suda boğulma olayına, bir yüksek katlı bir binada mahsur kalma olayına müdahaleler yapıldı. Farklı bir zincirleme bir müdahale etkisi ile birlikte çok kapsamlı bir çalışma gördük. Yaklaşık bir saat süren bu çalışmamızın hem kamu kurumlarımızın; yani burada AFAD İl Müdürlüğümüzün ekipleri, itfaiyemizin, sağlık müdürlüğümüzün UMKE personeli, jandarmamız, emniyetimiz birbiriyle bağlantılı, hiç aksamayan bir süreç içerisinde bir zincirin halkaları gibi iyi bir koordinasyonla çalışmalarını ortaya koydular. Yine çalışmamızı anlamlı kılan 6 Sivil Toplum Kuruluşumuz arama kurtarmayla ve telsiz muhaberesiyle uzmanlaşmış olan ekiplerimiz de görev aldılar. Buna ilave olarak AFAD ekiplerimizin eğitimden geçirdiği gönüllülerimiz vardı. Gönüllerimiz de iştirak etti. Böylesine yaklaşık 390 kişinin katılımıyla çok etkili, iyi sonuçları olan, aynı zamanda eksiklerimizi görme, bazı açıklarımız varsa bunları fark etme fırsatı da veren bir çalışma olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.



Gerçeğini aratmadı

Düzenlenen tatbikatın gerçeğini aratmadığının altını çizen Vali Hasan Şıldak, “Ben hakikaten etkilendim; burada sizde çalışmaları izlediniz. İnşallah ilimiz hiç afet yaşamazsın. En başta deprem olmak üzere, sel olmak üzere ülkemizin bazı bölgelerinde bizi her zaman üzen, can ve mal kayıplarına sebep olan hadiseler, tabii afetler uzak olsun, bunları yaşamayalım. Bunu Allah’tan niyaz ediyoruz. Ancak özellikle deprem konusunda da ilimizin risk durumu ortada. Yüksek risk grubunda olan Balıkesir’de bu tür olumsuz hadiselere, tabii afetlere her zaman hazır olmamız gerekiyor. Aynı zamanda İçinde bulunduğumuz yıl Afet Eğitim Yılı. İçişleri bakanlığımızın başlattığı bu kampanyaya bizde bir proje hazırlayarak dahil olduk. Eğitim çalışmalarımızı AFAD, Büyükşehir Belediyemiz, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında gerçekleştirilen bir ortak çalışmayla bir proje çalışması ile sürdürüyoruz. Burada da yine yüksek rakamlara ulaştık ama hedefimiz yılsonuna kadar bakanlığımızın bize belirlemiş olduğu hedefleri yakalamak. İşte böylesine anlamlı bir yılda bu planlı çalışmayı ortaya koymak da Balıkesir için bir kazanım oldu. Daha sonraki hedefimiz plansız, habersiz tatbikatlarla da inşallah kurumlarımızın ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımızın afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

