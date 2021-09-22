BASKİ, Ballıpınar Deresi’ni ıslah etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BASKİ, Ballıpınar Deresi’ni ıslah etti

İHA

BASKİ, Ballıpınar Deresi’ni ıslah etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından, Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi içinden geçerek denize akan derede ıslah çalışmalarını tamamladı.
BASKİ ekipleri, ilçemiz kırsal Ballıpınar Mahallesi’nden geçerek denize akan derede, özellikle kış mevsiminde yaşanan taşkınları önlemek amacıyla başlatılan ıslah çalışmalarında sona gelindi.
BASKİ Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi dere ağzındaki köprü geçişinin sağ ve sol yanlarına olmak üzere iki adet 1600’lük CTP boruların montajının yapıldığı açıklandı. Mayıs ayında Ballıpınar Deresi yoğun yağışlar nedeniyle taşmış ve ekili alanların büyük bir kısmı zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afet tatbikatı gerçeğini aratmadı
YEREL HABERLER Afet tatbikatı gerçeğini aratmadı
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı
Engelli Irmak'ın çağrısı bin 200 km uzaktan yanıt buldu Hatay'da yaşayan engelli Irmak'ın sesini Başkan Yılmaz duydu
YEREL HABERLER Engelli Irmak'ın çağrısı bin 200 km uzaktan yanıt ...
Balıkesir'de araç sayısı 514 bin 637 oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de araç sayısı 514 bin 637 oldu
Ahmet Mekin ve Erol Tezeren ile gün batımında söyleşi
YEREL HABERLER Ahmet Mekin ve Erol Tezeren ile gün batımında söyleşi
Bebek ve Anne dostu hastaneye teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Bebek ve Anne dostu hastaneye teşekkür belgesi
Geleneksel sanatçılar Sındırgı’da buluştu
YEREL HABERLER Geleneksel sanatçılar Sındırgı’da buluştu
Çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çukurda mahsur kalan eşeği itfaiye kurtardı
Bakan Soylu, Balıkesir'de AK Parti'li Aydemir'in babasının cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Balıkesir'de AK Parti'li Aydemir'in ...
Oyuncu Tezeren'den yerel medyaya destek
YEREL HABERLER Oyuncu Tezeren'den yerel medyaya destek
Aydemir son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aydemir son yolculuğuna uğurlandı
Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri altı ayda 99 bin maske üretti
YEREL HABERLER Ayvalık Kent Konseyi Kadın Meclis Üyeleri altı ayda ...
Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 12 şahsa gözaltı
Tek kurşun atışları Ege finali Sındırgı’da yapıldı
YEREL HABERLER Tek kurşun atışları Ege finali Sındırgı’da yapıldı
Tarlasından soda fışkırdı Sıcak su bulmak için sondaj yaptırdı, kısmetine soda çıktı
YEREL HABERLER Tarlasından soda fışkırdı Sıcak su bulmak için sondaj ...
(Tekrar) Kurtulmuş: "Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta da AK Parti açık ara birinci partidir" AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı Balıkesir’de başladı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Gönüllerden düşmemek çok daha zordur” "15 Temmuz akşamındaki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştur” “Nesilleri kendi dönemine ait farklılıkları üzerinden ayrıştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz”
YEREL HABERLER (Tekrar) Kurtulmuş: "Z kuşağı olarak tanımlanan ...
Kurtulmuş: "Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta da AK Parti açık ara birinci partidir" AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı Balıkesir’de başladı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Gönüllerden düşmemek çok daha zordur” "15 Temmuz akşamındaki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştur” “Nesilleri kendi dönemine ait farklılıkları üzerinden ayrıştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz”
YEREL HABERLER Kurtulmuş: "Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta da AK ...
Keçiörengücü Teknik sorumlu Hamdi Yılmaz: "İlk yarıda kaçırdığımız penaltı oyunun kaderini değiştirdi"
YEREL HABERLER Keçiörengücü Teknik sorumlu Hamdi Yılmaz: "İlk ...
Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut Baysal: "Tecrübeli bir takımız ve karakterli bir oyuncu grubumuz var "
YEREL HABERLER Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Umut ...
Numan Kurtulmuş: AK Parti, genç kuşakta açık ara birinci partidir
YEREL HABERLER Numan Kurtulmuş: AK Parti, genç kuşakta açık ara ...
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı Balıkesir’de başladı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Gönüllerden düşmemek çok daha zordur” "15 Temmuz akşamındaki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştur” “Nesilleri kendi dönemine ait farklılıkları üzerinden ayrıştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2- Keçiörengücü: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2- Keçiörengücü: 1
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı sonucu)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (İlk ...
Balıkesir’de Güreş İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Güreş İstişare Toplantısı yapıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.