BASKİ, Ballıpınar Deresi’ni ıslah etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından, Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi içinden geçerek denize akan derede ıslah çalışmalarını tamamladı.

BASKİ ekipleri, ilçemiz kırsal Ballıpınar Mahallesi’nden geçerek denize akan derede, özellikle kış mevsiminde yaşanan taşkınları önlemek amacıyla başlatılan ıslah çalışmalarında sona gelindi.

BASKİ Genel Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Erdek İlçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi dere ağzındaki köprü geçişinin sağ ve sol yanlarına olmak üzere iki adet 1600’lük CTP boruların montajının yapıldığı açıklandı. Mayıs ayında Ballıpınar Deresi yoğun yağışlar nedeniyle taşmış ve ekili alanların büyük bir kısmı zarar gördü.

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