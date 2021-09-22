Edremit'te muhtarın isyanı

Edremit ilçesine bağlı Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, doğalgaz firmasının kanalizasyon borusuna zarar vermesine rağmen arızanın giderilmemesine tepki gösterdi.

Gazicelal Mahallesi Muhtarı Nizamettin Dağ, “Dumlu Pınar Caddesi üzerinde doğalgaz çalışması sırasında kanalizasyon boruları ezilmiş. Bunun sonucunda cuma günü rögar taştı, etraf pislik içinde kaldı. Kokudan mahalle sakinlerimiz çok rahatsızlık duydu. Durumu BASKİ yetkililerine bildirdik. BASKİ ekipleri, hemen kanal açıcılarını göndererek tedbir aldılar. Ancak arızanın doğalgaz çalışmasından kaynaklı olduğunu ifade ettiler. Hemen durumu Aksa Doğalgaz yetkilisine görüntülü bir şekilde gönderdim. Ardından kendisini telefonla arayıp konuyu ilettim. Buna rağmen cuma gününden bu yana hala önlem alınmadı. Oturan halkımız şu bela hastalık zamanında bu kokuyu çekiyor. Bu kadar ilgisizlik ve sorumsuzluk olur. Bu arızanın giderilmesi gerekiyor. Devletimizin hizmetini Aksa firması vatandaşa çile çektirerek getiriyor. Bu şirketi bu kadar sorumsuz kılan nedir? Hiç mi denetleyen kurum yok? Yetkilileri de doğru dürüst bilgi vermiyor. Aracımız yok, kepçemiz yok, yoksa neden aldınız bu ihaleyi demezler mi? İnsanlar sizin yüzünüzden neden çile çekiyor. Aksa şirketini biran önce doğru dürüst çalışmaya davet ediyoruz” dedi.

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