Rektör Kuş, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

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Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar ile üniversitelerde yeni dönemde eğitimöğretime dair istişarelerde bulundu. Görevine 30 Temmuz 2021 tarihinde başlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, görüşmede Balıkesir Üniversitesindeki son gelişmeler hakkında da bilgiler paylaştı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ziyareti dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Kuş'a teşekkür etti.

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