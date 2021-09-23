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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi’de altyapı çalışmaları sürüyor

İHA

İvrindi’de altyapı çalışmaları sürüyor

İvrindi merkezinin çehresini değiştirecek, 70 yıllık altyapı sorununu çözecek projede çalışmalar tüm hızı ile sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Baski işbirliği, İller Bankası desteği ile yürütülen çalışmalarda yüzde 20’lik kısım tamamlandı
Seçim projelerimizin başını çeken ve üzerinde önemle durduğumuz konu olan bu projeyi titizlikle takip ediyoruz diyen Başkan Cengiz “Yaklaşık 3 ay önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, BASKİ Genel Müdürümüz İzzet Günal ve İller Bankası desteği, Methaş Mühendislik yüklenici firması ile çalışmalara bismillah dedik. O günden bu yana 3 ay gibi kısa süreçte projemizin yüzde 20’lik kısmını tamamladık. En yakın sürede de bitirme gayretinde olacağız. Toplamda 44 km İçmesuyu Hattı, 43 km Kanalizasyon Hattı yenilemesi yani toplamda 87 km’lik etabı yenileyerek tarihi projemizi tamamlayacağız. Bunun yanında yağmur tahliye Hattı için de projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Onu da yerinde yaptığımız incelemelerde maksimum 4 km mesafeyi bulabileceğini uzman arkadaşlar hesaplamasını yaptı. Bununla birlikte hemşehrilerimiz ortalama 90 km’lik İlçe merkezi kazımına şahitlik edecekler.
Yoğun gayret ile bunları başarıyoruz
Hem kanalizasyon hem de İçmesuyu hattının yenilenmesi çok önemli bir kazanç olacağını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Altyapı Hattı yenilemesinin İçmesuyu şebeke hattı çalışmaları ile aynı anda yürütülmesi ve bu süreçte de İlçe merkezinde doğalgaz çalışmasının da devam ediyor olması Türkiye genelinde nadir görülen bir durum. Üstün gayretimiz ve mücadelemiz ile bu hizmetleri sağlayabiliyoruz ve de vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki bunların da örneği var önce kanalizasyon çalışması yapılır, akabinde birkaç yıl sonra İçmesuyu Hattı çekilir. Ama bizler bu iki çalışmayı aynı anda yürütüyoruz buna bir de doğalgaz hattı ekliyoruz. İnşallah bu çalışmaları tamamladığımızda ilçe merkezimiz bir daha kazı yüzü görmeyecek ve güzel bir üst yapı çalışması ile güzelliğe bürünecek”
Farklı noktalarda çok ekipli çalışmalar sürüyor
Mühendislik firmasının çalışmaları oldukça gayretli ve titizlikle yürüttüğünü dile getiren Başkan Cengiz “ 4 farklı ekip ilçe merkezinde çalışıyor. Bunlardan 2 ekip Kanalizasyon Hattında, 1 ekip İçmesuyu hattında, 1 ekip de parselleme yani evsel bağlantı hattında çalışıyor. Şu an projemiz hedeflenen bitiş süresinden önce bitecek gibi duruyor. Firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şu an çalışmalar 1 aylık önde gidiyor. Önümüzdeki süreçte de aynı hız devam eder, kış mevsiminde çalışmayı aksatacak ciddi bir aksaklık olmadığı sürece Ağustos sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah başladığı gibi bittiği günleri de göreceğiz. Cefasını çekiyoruz, sefasını da süreceğiz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar.
Vatandaşlarımızdan sabır ve sağduyu istiyoruz
Büyük bir yükün altına girdik ve bunu hep birlikte başaracağız diyen Başkan Cengiz “ 87 km ilçe merkezinde kazı yapıyoruz. Haliyle yazın toz, kışın ve baharın çamur olacak. Bu çalışmalar bitene dek sabretmemiz gerekiyor. Altyapı bitmeden üstyapı ve peyzaj çalışmalarına girmemiz mümkün değil. Çünkü kazılan zeminin oturma süreci var. Zemin oturmadan üstyapı yenilemesine geçtiğimiz zaman ilerde çökme yaratma ihtimali de beraberinde doğuyor. O yüzden bir iki yıl gibi vatandaşlarımızın sabrına ve sükunetine ihtiyacımız var. Kısacası 2 yıl cefa sonrası sefa diyelim. Şimdi sıkıntısını çektiğimiz bu sürece ilerde iyi ki diyeceğiz. Yeter ki sabredelim”
Doğalgaz için çok soru alıyoruz
Altyapı yenilemesi ile birlikte aynı anda doğalgaz hattını da ilçe merkezine kazandırdıklarını ifade eden Başkan Cengiz “ Yaklaşık 2 yıl önce doğalgaz hattı çekim çalışmalarının startını verdik. Normalde 5 yıl ile 7 yıl gibi sürede tamamlanması planlanan bir projeden bahsediyoruz. Yoğun gayretimiz ile iki yılda ilçe merkezinin %75’lik kısmına doğalgaz hattı döşendi. Geriye %25’lik dilim kaldı. Bu geri kalan kısım, iyice dar olan sokakların olduğu ve kara yollarından bize devredilen ilçe giriş kavşağımızdan Korucu istikametine uzanan caddenin yer aldığı bölüm. Bu kısımları da inşallah önümüzdeki yıl tamamlayacağız. İlçemize hem altyapısı hem de üstyapısıyla mükemmel görüntüyü kazandırarak şehirleşme yönünde çok önemli bir adımı başarı ile atmış olacağız” dedi.

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