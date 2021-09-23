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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dursunbey’de Doğalgaz Çalışmaları 15 Ekim’de Başlıyor

İHA

Dursunbey’de Doğalgaz Çalışmaları 15 Ekim’de Başlıyor

Dursunbey için kalıcı projelere imza atan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Enerji Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler soncu 15 Ekim’de doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini verdi.
Geçtiğimiz günlerde yetkililer ile bir toplantı gerçekleştiren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, görüşmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dursunbey’in doğalgaz konforuna 2021 yılı itibari ile kavuşacağını söyleyen Başkan Bahçavan, kademeli olarak İlçe merkezinin çeşitli bölgelerine doğalgaz verileceğini ifade etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile doğalgaz çalışmalarının 15 Ekim’de başlayacağı müjdesini veren Başkan Bahçavan, ilk etapta CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) olarak İlçeye gelecek olan doğalgazın daha sonraki süreçte BOTAŞ tarafından çekilecek hatta bağlanacağını söyledi. Başkan Bahçavan; “Uzun zamandan beri doğalgaz ile ilgili mücadelemiz devam ediyordu. Yaklaşık bir buçuk ay önce sayın Bakanımızı Milletvekillerimiz ile birlikte ziyaretimizde temennilerimizi ilettik. Bakanımızda ilk etapta taşımalı da olsa doğalgazı Dursunbey’e verelim diyerek bizlere söz verdi. Hemen ertesi gün Balıkesir’de dağıtımı yapan AKSAGAZ çalışmalarına başladı. Dursunbey’de şu anda abonelik işleri ile ilgili yerlerini tuttular. Gazın depolanacağı alan için bizden de bir yer talep ettiler. Bizde otobüs terminalinin üst kısmında bulunan Belediyemize ait 1 dönümlük alanı tahsis ettik” dedi.
Çalışmaların 15 Ekim itibari ile başlayacağı müjdesini veren Başkan Bahçavan, doğalgaz’ın boru hattı ile ilçeye gelmesi için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Doğalgaz’ın Dursunbey’in olduğu kadar yeni kurulan Organize Sanayi Bölgesinin de yer alacak fabrikaları için büyük ihtiyacı olduğunu hatırlatan Bahçavan; “Önümüzdeki yıldan itibaren BOTAŞ tarafından boru hattının çekilmeye başlayacağı müjdesini sayın Bakanımız bizlere verdi” dedi.

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