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Bandırmaspor Basın Sözcüsü Aydın: Pes etmeyen bir takım yarattığımızı düşünüyoruz

DHA

Bandırmaspor Basın Sözcüsü Aydın: Pes etmeyen bir takım yarattığımızı düşünüyoruz


Tufan DALGIÇ / BANDIRMA-BALIKESİR,(DHA)Geçtiğimiz haftalarda 9 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından zor günler geçiren Royal Hastanesi Bandırmaspor´da 7 oyuncunun karantina süresi doldu. 2 futbolcunun ise karantina süresinin devam ettiği açıklandı.
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın ile Futbol Şube Sorumlusu Bilgen Süngü, bir basın toplantısı yaparak takımın durumunu değerlendirdi. 
Ayda bir kez değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirten basın sözcüsü Özel Aydın, "6 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldık. Mağlup olduğumuz maçlarda da Erzurum´a 1-0 yenildik son dakikada hakem golümüzü iptal etti, çok iyi de oynamıştık. Ümraniye maçında da hakem aleyhimize penaltı verdi. Lehimize olan penaltıları vermedi, Eyüpspor´a da mağlup olduk, son dakikada penaltı olan pozisyonumuzu yine yediler. Hatta yediğimiz ikinci golde de bariz faul vardı. Bunlar bizi üzen şeyler. Bu hafta hedefimiz Altınordu maçını kazanmak. Pazar günkü maça herkesi davet ediyoruz. Büyük Bandırmaspor´u yalnız bırakmasınlar, desteğe ihtiyacımız var. İkinci defa bu ligde yer alıyoruz. Daha da başarılı olacağız. Mücadele eden, pes etmeyen bir takım yarattığımızı düşünüyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Yani kişiler üzerine kurulmayan sistem odaklı bir takım olarak savaşmaya devam edeceğiz. Bu bizim karakteristik özelliğimiz olacak. Biliyorsunuz bir koronavirüs sıkıntısı yaşadık. TOKİ´deki binamızda gerekli önlemleri aldık. Binayı çok daha hijyenik hale getirdik. Futbolcularımıza prim ve maaş borcumuz yok, bu ligdeki en düzenli takımlardan biriyiz. Ancak belirtmek istiyorum biz destek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"BU MAÇI TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KAZANMAMIZ GEREKİYOR"
Bandırmasporlu taraftarlar destek çağrısında bulunan Aydın, "Kentin bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Ledlerimizde hala 20 civarı reklam eksiğimiz var, firmalarımıza da buradan çağrı yapıyoruz. Bizlere yardımcı olsunlar biz de onları tanıtalım. Büyük firmalarımızdan deplasman giderleri konusunda da destek istiyoruz. Teklifler bekliyoruz. Bu binadaki kulüp çalışanlarımızı da TOKİ tesisimize taşıyacağız. Storemiz bir süre burada kalacak daha sonrada kent içindeki otoparka taşımayı planlıyoruz. Pazar günkü maç için şu ana kadar 350 bilet satıldı. Buradan taraftarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu sayıyı bin 500 yapalım. 230 da kombine satılmış bu da çok az biliyorsunuz. Bu maçı taraftarımızla birlikte kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.
BANDIRMASPOR FUTBOL ŞUBE SORUMLUSU BİLGEN SÜNGÜ: ADALETLİ HAKEMLERLE YENEMECEĞİMİZ TAKIM YOK
Bandırmaspor Futbol Şube Sorumlusu Bilgen Süngü de sakat ve koronavirüse yakalanan futbolcularla ilgili bilgiler verdi. 2 futbolcunun karantina sürecinin devam ettiğini ifade eden Süngü, "2 futbolcumuzun koronavirüs nedeniyle karantinası devam ediyor, bu haftaki maça yetişmiyorlar. Levent Ayçiçek korona geçirdi testi negatif ancak sağlık sorunları devam ediyor, Süleyman Luş ayak parmağında kırık var, oynayıp oynamayacağı cuma ya da cumartesi belli olacak. Lokman'ın sakatlığı vardı, fedakarlıkla maçlara çıktı, şu an takımla birlikte çalışıyor. Okan dizine aldığı darbe sonucu düz koşu yapıyor. Adaletli hakemler geldiği zaman neler yapabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ligin en iyi oynayan takımlarından biriyiz. Adaletli hakemlerle bu futbolla yenemeyeceğimiz bir takım olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-09-23 16:18:20

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