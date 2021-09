Damada kadın şalvarı giydirip, biberonla süt içirdiler, başında yumurta kırdılar

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR´in Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesi'nde, düğünlerdeki gelenek nedeniyle gençlerin şakaları, damat İbrahim Can Özkan'a (24) zor anlar yaşattı. Mahallenin gençleri, gelin Ayşenur'u (22) almaya gelen Özkan'a kadın şalvarı giydirdi, biberonla süt içirdi, boynuna hayvan çanı astı, kafasında onlarca yumurta kırdı. Damada hem eziyet, hem de anı olan şakalar, düğüne katılanlara ise neşe verdi.

Havran ilçesi kırsal mahallelerinde yıllardan beri süregelen ilginç gelenekler, yeni nesil tarafından da devam ettiriliyor. Özellikle düğünlerde ortaya çıkan bu adetler, yaşayanlar için hoş birer hatıra olarak kalıyor. Çanakkale Savaşı kahraman Seyit Çabuk´un (Seyit Onbaşı) köyü olan kırsal Kocaseyit Mahallesi de bu geleneklerin sürdüğü yerlerden biri. Ayşenur İbrahim Can Özkan çiftinin düğününde, damat, gelin almaya gittiklerinde kırsal mahallenin gençlerince çembere alındı. Özkan´a ilk olarak kadın şalvarı giydirildi. Biberonla süt içirilen damat Özkan´ın boynuna arkadaşları büyükbaş hayvan çanı astı. Zorla, çok sayıda kek ve tatlı yedirilip, meyve suyu içirilen Özkan´ın üstüne çullanan arkadaşları, kıyafetlerini çıkardı ve kafasına onlarca yumurta attı, kova kova su döktü. Zaman zaman bunalan Özkan, biberonla arkadaşlarının üzerine süt sıktı. O anlar ise yine kırsal mahallede yaşayanların cep telefonları kameralarına yansıdı.

'BEN DE ARKADAŞLARIMA YAPMIŞTIM'

Damat İbrahim Can Özkan, mahallelerindeki durumun adet haline geldiğini ve alıştıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımın bana yapmış olduğu bir şaka. Yumurta kırdılar, banyo yaptırıp, zorla çok sayıda kek, tatlı yedirdiler. Çok farklı bir duyguydu. Yumurtalar kafama geldiğinde ise kötü kokuyu hissettim. Ben de daha önce arkadaşlarıma yapmıştım ve o anlar aklıma geldi" dedi.

Özkan´ın babası Şerafettin Özkan da gençlerin eğlenmek için böyle organizasyon yaptıklarını belirtti. Gelin almadan önce bu adetin uygulandığını ve köy gençlerinin sağdıçlık yaptığını anlatan Özkan, "Bu bir gelenek. Sağdıçlar çan takar, yumurta kırar. Farklı görünse de biz çok mutlu olduk, gurur duyduk. Neşeli bir şekilde sağdıçlar bu adetleri uygulayıp, gönlünden kopan paraları veriyor" diye konuştu.

YENİ EVLİLERE 'BOLLUK BEREKET GETİRSİN' DİLEĞİ

Mahalleli Gencay Günay Altındağ ise, "Bu geleneklerimiz yüz yıldan bu yana devam ediyor. Düğün sahipleri, köyün gençlerini sağdıç diye okur. Onlar da toplanıp, damada şakalar yaparlar. Bu farklı adetlerle insanlar için güzel bir hatıra ve neşe kaynağı oluyor. Düğüne ayrı bir renk gelir. İnsanların morale de ihtiyacı var. Düğün sahipleri ve damatlarımızın da anlayışıyla bu gelenek devam ediyor. Normalde nimet tabi atılmaz ama burada çekirdek atılması, yumurta kırılmasının dayandığı nokta yeni evlenen çifte bolluk, bereket getirmesi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-09-23 16:38:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.