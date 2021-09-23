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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez bölgesinde ilk hasat zeytinler sıkıldı

İHA

Körfez bölgesinde ilk hasat zeytinler sıkıldı

Dünyanın en kaliteli zeytininin yetiştiği Balıkesir’in körfez bölgesinde yılın ilk erken hasat zeytininden elde edilen zeytinyağı Ayvalık’ta sıkıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan, ilçe protokolü, daire amirleri, sektör temsilcilerinin de katılımıyla bölgenin en önemli firmalarından Köklü Zeytincilik bünyesindeki tesiste gerçekleşen etkinlikte 20212022 sezonunun ilk sıkılan zeytinlerinden elde edilen yağlar, katılımcılar tarafından üretim esnasında tadıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın öcülüğünde zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden konuklara ilk hasat zeytinlerin hazneye konularak, makine sistemlerinden geçip, sıkıldıktan sonra yağa dönüşen serüveni gösterildi.
Bölgenin yılın ilk hasat zeytinleriyle sıkılarak yağa dönüşmesine ait mini törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yeni zeytin sezonunun bereketli ve hayırlı kazançlara vesile olmasını temenni ederek, “Elimizin değdiği ilk hasat zeytinlerin, zeytinyağına dönüşmesini izlemekten büyük keyif aldık. Her şeyden önce zeytin ağacı çok bereketli bir ağaçtır. Her şeyi A’dan Z’ye değerlendirilebilen zeytin, insan faydalı ve sağlık için de mükemmel bir üründür. Zeytinyağı tüketiminin gerek ülkemizde, gerekse de dünya genelinde arttırılması en büyük temennimizdir. Balıkesir’de de AyvalıkEdremit hattı olarak Körfez Bölgesi olarak adlandırdığımız bölgemiz zeytinyağının en kalitelisinin üretildiği topraklara sahiptir. Sahip olduğumuz potansiyel yüksek. Yine kuzey ilçelerimizde de ErdekEdincik hattında da önemli miktarda sofralık zeytin üretimi söz konusu. Bu anlamda zeytinciliğin geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi, hem de fabrikasyon ve üretimlerinin daha modern tekniklerle donatılması, kaliteli ürün seçeneklerin arttırılması, Pazar payının yükseltilmesi adına ilimizde çok güzel örnekler görüyoruz. Bunların geliştirilmesi adına da hep birlikte çalışıyoruz. Bu bereketli ürünün sofralarımıza daha lezzetli ve kaliteli ulaşması, daha iyi kazançlar sağlaması için tüm sektör temsilcileriyle birlikte bu çalışmalarımız sürecektir” dedi.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise, “Ayvalık Zeytinyağı, Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağı olduğu bilindiği halde, üreticinin alın terinin karşılığını aldığını söyleyebilmek pek mümkün değil. Bu konuda hepimizin üzerine düşen görevler var. Tanıtım bu işin sadece bir kısmı. Ama bizde üretim kısmından daha kaliteli ve nitelikli üretim yapabilmeyi becermeliyiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Ayvalık zeytin ve zeytinyağı üretenler emeklerinin karşılığını alacaklardır diye düşünüyorum. Bizlerde bunun için çalışıyoruz” diye konuştu.

“İlk zeytinyağı 3 dizyem çıktı”
İlk zeytinyağı sıkımının yapıldığı Köklü Zeytincilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek de, yeni sezonun ilk zeytinyağını sıkmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Ayvalık’ta bu yıl zeytin rekoltesi oldukça yüksek. Şu anda görülen hasat kalitesi çok iyi olacak. Mesela bugün sıktığımız erken hasat zeytinyağımız 3 dizyem çıktı. Polifenol değeri de gayet yüksek. Bu bağlamda çok mutluyuz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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