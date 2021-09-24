Balıkesir'de kaza: Aslı ile nişanlısı Ceyhun öldü

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de meydana gelen kazada tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü Ceyhun Öz (21) ile nişanlısı Aslı Öztürk (19) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında BalıkesirKepsut kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ceyhun Öz'ün kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, işlemlerinin ardından Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü. Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek. Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-09-24 12:35:22



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