Balıkesir'de kaza: Aslı ile nişanlısı Ceyhun öldü (2)



KINA GECESİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, şerit ihlali yaparak tankerle çarpışan otomobilde hayatlarını kaybeden Ceyhun Öz (21) ile nişanlısı Aslı Öztürk (19), ilçe mezarlığında toprağa verildi. Nişanlı çiftin, bugün evlenecek olan Ceyhun Öz´ün ağabeyi Cihan Öz ve Sena Konuk´un kına gecesinden dönerken kazada yaşamlarını yitirdikleri öğrenildi. Nişanlı çiftin cenaze törenine yakınları, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul ve vatandaşlar katıldı. Üzücü olayın ardından Cihan Öz ve Sena Konuk´un düğünleri de ertelenirken, Ceyhun Öz ile Aslı Öztürk'ün aynı mahalleden çocukluk arkadaşı oldukları belirtildi.

'BENİM İŞİMİ HAZIRLA' DEMİŞ

Büyük bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Bugün çok üzüldüğümüz, yüreğimizi yakan bir kazada 2 genç arkadaşımızı kaybettik. Bu elim trafik kazası yaşanıyor. Birlikte vefat ediyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Daha birkaç gün önce gençlerle bir sohbetimiz esnasından kızımız Aslı, `Ben güvenlik okulunda okuyorum burada. Başkanım benim işimi hazırla´ diye takılmıştı. Ama işte bütün hayalleri burada sona erdi. Ailesinin tek evladıydı. Düzgün gençlerimizdi. Allah´tan ailesine, sevenlerine sabırlar diliyor. İnşallah böyle üzücü olaylarla tekrar karşılaşmayız" dedi.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-09-24 16:57:09



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