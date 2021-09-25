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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

İHA

Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir vatandaşın hayvan ağılında çıkan yangında 12 koyun ve 2 kuzu telef oldu.
Erdek ilçesinin Atatürk Mahallesinde zeytinlik alanda koyun besleyen Nusret Yıldırım'a ait ağılda bilinmeyen bir nedenle çıkan yağın ağıla ulaştı. Ağıl içinde bulunan 12 koyun 2 kuzusu yanarak telef oldu. Erdek İtfaiyesi birimlerinin müdahale ettiği ağıl yangını söndürülürken, içeride bulanan küçükbaş hayvanların telef olduğu açıklandı.

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