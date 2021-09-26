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Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Manaj (Dk.89

Dos Santos) Okan Alkan(Dk.90+3 Bilal Ceylan) Landel, Doğancan Davas( Dk. 89 Burak

Süleyman), Akabueze ( Dk. 72 Guido Koçer)Caner, Pucko( Dk.72 Kerim Avcı)Gökay

ALTINORDU: Ali Emre, Volkan, Ahmet İlhan( Dk.62 Kenan Fakılı) Ali Dere, Recep, Rıdvan,

Burak (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Kürşat, Hüsamettin(Dk. 73 Ahmet Dereli) Feyttullah( Dk.55

Enis Desten), Yusuf

GOLLER: Dk. 40 Landel, Dk.85 Doğancan (Bandırmaspor), Dk. 82 Ahmet Dereli (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 29 Rıdvan, Dk.43 Ali Dere, Dk.85 Enis Destan (Altınordu) Dk. 63

Lokman (Bandırmaspor)TFF 1. Lig 7´nci hafta mücadelesinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Altıordu´yu 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10´uncu dakikada Bandırmaspor mutlak gol şansını değerlendiremedi. Akabueze´nin pasıyla bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Pucko, kaleciyi geçerek topu kaleye gönderdi. Defans topu kale çizgisinden çıkarttı.

23´üncü dakikada Manaj, ceza alanı dışında topla buluştu. Manaj´ın sol üst köşeye giden

şutunu kaleci kornere çeldi.

26´ncı dakikada Bandırmaspor´da Pucko´nun ceza alanı içinden sert vuruşu direğin yanından

dışarı gitti.

40´ıncı dakikada Bandırmaspor´da Pucko´un şutu defanstan dönünce topla buluşan Landel

sol ayağıyla harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. İlk yarı1-0 Bandırmaspor´un

üstünlüğüyle kapandı: 1-0.

53´üncü dakikada Altınordu kalesi önünde yaşanan karambolde, Bandırmaspor defansından

gelip hücuma katılan Gökay´ın vuruşu az farkla dışarı gitti.

82´nci dakikada Altınordu´da, Recep´in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ahmet Dereli,

uygun pozisyonda topu ağlara yollayarak skora denge getirdi. 1-1

85´inci dakikada Kerim Avcı´nın sol kanattan ortasında kale önünde yaşanan karambolde

Doğancan topu ağlara göndererek Bandırmaspor´u tekrar öne geçirdi. 2-1

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2021-09-26 15:35:38



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