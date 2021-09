Balıkesirli gençlerden TEKNOFEST çıkartması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Balıkesir İl Temsilciliği ortaokul ve lise guruplarından oluşan dört yüz gençle TEKNOFEST programı düzenledi.

6 günde 8 otobüsle ulaşımı sağlayan gençler her gün 50 kişilik guruplarla, Çarşamba ve Perşembe günleri ise yüzer kişilik guruplarla programı gerçekleştirdi. Festival’in yanı sıra İstanbul gezisi de düzenlendi. İstanbul’da olan gençler güne Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek sabah namazıyla başladı. Ardından Süleymaniye Camii, Alman Çeşmesi, Abdülhamit Han Kabristanı, Topkapı Sarayı ve Eminönü rehber eşliğinde ziyaret edildi. Öğlen molasını TÜGVA Genel Merkez’de veren gençler burada kodlama atölyelerini, müzik odalarını, spor salonlarını, resim atölyelerini ziyaret etti.

TEKNOFEST alanında gençler öncelikle Balıkesir’den katılan 27 projeyi ve Türkiye’nin dört bir yanından katılan yüzlerce projeyi inceleme fırsatı yakaladı. Yine aynı şekilde Başta T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanışma imkanı elde etti.

Programı organize eden Tügva Balıkesir İl Başkanı Beşir Islak şunları ifade etti:

"Bizler her fırsatta söylediğimiz gibi; gençler bu ülkenin, bu dünyanın geleceğidir. İşte bu gençlerin geleceğe hazırlanması için daha ilkokul, ortaokul çağında bu büyük organizasyonlarla tanışması, gençlerin ufkunun ve vizyonunun gelişmesi gerekmektedir. Bizler de bu tür organizasyonları fırsata çevirip geçtiğimiz yıl iki yüz, bu yıl dört yüz, inşallah önümüzdeki yıllar binlerce öğrenciyi bu tür festivallerle buluşturamaya devam edeceğiz. Merak ilmin hocasıdır, bu organizasyonlarla gençlerin dimağlarına bu merak tohumlarını ekebildiğimiz an yeni Selçuk Bayraktar’lar, yeni Aziz Sancar’lar, yeni Recep Tayyip Erdoğan’lar yetişecektir inşallah."

