TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig’in 7. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

9. dakikada Akabueze’nin ara pasıyla topla buluşan Pucko, kaleci Ali Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

19. dakikada savunma arkasında topla buluşan Recep’in yerden şutu az farkla auta çıktı.

23. dakikada Manaj’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ali Emre topu kornere çeldi.

40. dakikada savunmadan dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Landel sert bir vuruşla topu ağlara yolladı. 10

52. dakikada Altınordu ceza sahasında yaşanan karambolde Manaj’ın vuruşu kaleciden döndü.

83. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Ahmet'in vuruşu filelerle buluştu. 11

86. dakikada kullanılan köşe atışında Doğan Can altı pastan topu ağlara gönderdi. 21



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Orkun Aktaş xx, Erkan Akbulut xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Lokman Gör xx, Arb Manaj xx (Allyson Dos Santos dk. 88 ?), Okan Alkan xxx (Bilal Ceylan dk. 90+3 ?), Mehmet Özcan xxx, Michel Landel xxxx, Doğan Can Davas xx (Burak Süleyman dk. 88 ?), Akabueze xx (Guido Koçer dk. 72 xx ), Caner Cavlun xx, Matej Pucko xx (Kerim Avcı dk. 72 x), Gökay Güney xx

Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Abdullah Balıkçı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Altınordu: Ali Emre Yanar xx, Volkan Fındıklı xx, Ahmet İlhan Özek xx (Kenan Fakılı dk. 62 xx), Ali Dere xx, Recep Aydın xxx, Rıdvan Koçak xx, Burak İnce x (Metehan Yılmaz dk. 46 x), Kürşad Sürmeli xx, Hüsamettin Yener x (Ahmet Dereli dk. 72 xx), Feyttullah Gürlük x (Enis Destan dk. 55 xx), Yusuf Can Esendemir xx

Yedekler: Emirhan Emir, Muzaffer Kocaer, Furkan Metin, Sami Satılmış, Rahmi Salih Kaya, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Michel Landel (dk. 40), Doğan Can Davas (dk. 86) (RH Bandırmaspor), Ahmet Dereli (dk. 83) (Altınordu)

Sarı kartlar: Lokman Gör (Bandırmaspor), Ali Dere, Rıdvan Koçak, Enis Destan (Altınordu)

