Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı"

İHA

Eroğlu: "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beraberlik çıkması gereken bir maçtı" dedi.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu, deplasmanda RH Bandırmaspor'a 21 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "İki takım da geçen haftayı üç puanla tamamladı. Tabii ki biz de buraya kazanmaya geldik. Aslında maçın ilk yarısı biraz dengede geçti. Biz de topa sahip olduğumuz bölümlerde ceza sahası girişlerini çok az yaptık ki rüzgarla birlikte oynadığımız bölümdü. Rakibin aslında dengesiz yakaladığımız pozisyonlarını iyi değerlendiremedik. Belki rüzgar da atacağımız pasları engelledi ama bunda da başarılı olamadık. Hücumu düşünürken rakibe eksik yakalandığımız pozisyonlar oldu. İlk yarı için söylüyorum. Ama ilk yarı biraz daha dengede geçti. İkinci yarı golü yedikten sonra ikinci yarı skoru değiştirmemiz gerekiyordu. Farklı oyuncu dizilişine geçtik. Oyuncu değişikliği yaptık. Topun bizde kaldığı bölümler fazlaydı. Ceza sahasına girişleri biraz daha fazla yaptık. Özellikle kenarlardan getirdiğimiz toplarla etkili olmaya çalıştık. 82. dakikada dengelediysek de yemememiz gereken bir golü yedik. Oyunun geneline baktığımızda aslında beraberlik çıkması gereken bir maçtı diye düşünüyorum. Biz kendi hatalarımızdan kalemizde gol gördük. Bundan sonrası için Bandırmaspor’a başarılar dileriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altınordu: 1
Balıkesirli gençlerden TEKNOFEST çıkartması
YEREL HABERLER Balıkesirli gençlerden TEKNOFEST çıkartması
Balıkesir’de iki ayrı noktada orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’de iki ayrı noktada orman yangını çıktı
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu: 2-1
YEREL HABERLER Royal Hastanesi Bandırmaspor - Altınordu: 2-1
Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı
YEREL HABERLER Balıkesirli öğretmenler tarımı kodladı
Ayvalık SGK Müdürü Özkaya, “Kayıt dışı istihdamla mücadelede taviz yok”
YEREL HABERLER Ayvalık SGK Müdürü Özkaya, “Kayıt dışı istihdamla ...
Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler
YEREL HABERLER Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye ...
Ayvalık Kızılay’dan kan bağışçısı Ekinak’a gümüş madalya
YEREL HABERLER Ayvalık Kızılay’dan kan bağışçısı Ekinak’a gümüş ...
Balıkesir'de polisten 43 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 43 şahsa gözaltı
AK Parti muhtarları dinledi 20 kırsal mahalle muhtarı sorunlarını anlattı Milletvekili Canbey muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti muhtarları dinledi 20 kırsal mahalle muhtarı ...
Altıeylül’de yazar Tongar’dan konferans
YEREL HABERLER Altıeylül’de yazar Tongar’dan konferans
Karesi Ortaokulu'ndan 'Kök Hücre' kampanyası
YEREL HABERLER Karesi Ortaokulu'ndan 'Kök Hücre' kampanyası
Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayağı Gönen'de başladı
YEREL HABERLER Türkiye Motokros Şampiyonası 3. ayağı Gönen'de ...
Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 41 şahsa gözaltı
Burhaniye’de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği Şubesine görkemli açılış
YEREL HABERLER Burhaniye’de Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği ...
Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Erdek'te yanan ağılda 14 koyun telef oldu
Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine araç çarptı Kazayı öğrenen anne hastaneye giderken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek’le karşılaştı Özbek, makam aracından inerek anneyi araçla hastaneye gönderdi
YEREL HABERLER Bisikleti ile okula giden lise öğrencisine araç ...
Doğalgaz 2022’ de Ayvalık’ta
YEREL HABERLER Doğalgaz 2022’ de Ayvalık’ta
Balıkesir'de 17 şahsa Huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 17 şahsa Huzur operasyonu
Reflektörlü yelekle gelip, 8 ton kablo çaldılar
YEREL HABERLER Reflektörlü yelekle gelip, 8 ton kablo çaldılar
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Balıkesir'de kaza: Aslı ile nişanlısı Ceyhun öldü (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaza: Aslı ile nişanlısı Ceyhun öldü (2)
Balıkesir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otoyolda trafik kazası: 1 yaralı
FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.