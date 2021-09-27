Balıkesir'de polis 191 şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de polis ekipleri, son bir haftada il genelinde yaptığı asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 191 şahsı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 43 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 20.09.202126.09.2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 116 aranan şahıs gözaltına alınırken, adlî makamlara sevk edilen 39 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 60 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 163 adet kartuş, 8 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 114 fişek ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 2026.092021 tarihinde yapılan 53 ayrı çalışmada il merkezi ile Bandırma, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde 75 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs sevk edildiği adlî makamlarca tutuklandı. Bir şahıs adlî kontrol şartıyla, 70 şahıs da haklarında yapılan adlî işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 942 gram esrar maddesi, 5 kök kenevir bitkisi, bin 837 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 86 gram bonzai, 58 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek, 56 adet fişek ele geçirildi.

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