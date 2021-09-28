Susurluk'ta kaçak kazı yapan 6 şahsa suçüstü

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde 6 şahsın kaçak kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine kazı yapılacak bölgede yapılan kontrollerde şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör ve 6 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı.

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