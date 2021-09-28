Balıkesir´de kayıt dönemindeki üniversite öğrencilerine belediyeden destek



BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, şehre üniversite okumak için gelen öğrencilere gerçekleştirecekleri işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla kayıt döneminde Öğrenci Danışma Masaları oluşturduğunu duyurdu. Ayrıca öğrencilerin toplu taşıma hizmetlerinden indirimli yararlanmaları amacıyla BALKART Kişiselleştirme Merkezi´nde işlemlerinin hızlıca gerçekleştirilmesi için personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarıldı.Öğrenci şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üniversite okumak üzere gelen öğrenciler ve ailelerinin rahat bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, tüm imkanlarını seferber edilmeye devam ettiğini söyledi.ÖĞRENCİ DANIŞMA MASALARI OLUŞTURDUBalıkesir´de, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Beyaz Masa ekipleri, şehir dışından Balıkesir´e üniversite kaydı için gelen vatandaşları doğru bir şekilde yönlendirmek amacıyla kilit noktalarda Öğrenci Danışma Masaları oluşturdu. Balıkesir´e gelen öğrenciler; Balıkesir Terminali, Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi, Bandırma Otogarı, Bandırma Cumhuriyet Meydanı, Edremit Ek Hizmet Binası ile Burhaniye Ek Hizmet Binasında kurulan Öğrenci Danışma Masalarında belediye ekipleri tarafından karşılanarak Büyükşehir Belediyesi´nin sağladığı imkanlar ve şehre dair bilgilendirmeler yapıldı. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.´ye (BTT) bağlı 23 T Toplu Taşıma Merkezi-Terminal Otobüs Hattı da kayıt günleri arasında ücretsiz olarak hizmet verdi.PERSONEL VE CİHAZ SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDIBalıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz, "Geçtiğimiz Cuma gününden bu yana şehre 20-30 bin civarında üniversite öğrencisinin giriş yapmasıyla birlikte BALKART kişiselleştirme işlemlerinde yoğun talep oluştu. Öğrencilerin, toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilmelerini sağlamak için yapılan kişiselleştirme işlemlerinin sağlıklı ve konforlu bir şekilde yürütülmesi amacıyla Toplu Taşıma Merkezi´nde bulunan Kişiselleştirme Merkezlerinde personel ve cihaz sayısı iki katına çıkarılarak işlemler hızlandırıldı. Ayrıca sıcak havada öğrencilerin başına güneş geçmemesi için gölgelikler kuruldu. Balıkesir´i öğrenci şehri yapmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez

2021-09-28 16:03:27



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