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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu Proje İle “Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor”

İHA

Bu Proje İle “Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor” projesi, Bölgenin doğal alanlarını koruyarak alternatif turizm alanları oluşturmaya katkı sağlıyor.
Ayvalık Ticaret Odası’nın yararlanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Balıkesir Şube Müdürlüğünün proje ortağı olduğu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçi olduğu proje kapsamında; Ayvalık Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı çevresinde bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara, amatör ve profesyonel kuş gözlemcilerine izleme ve fotoğraflama imkanlarını kolaylaştıran ahşap yürüme yolları ve gözlem kuleleri oluşturuldu.

Bölgeyi Olumsuz Yönde Etkileyen Müdahalelerin Önüne Geçiliyor
Proje ile Ayvalık Sarımsaklı bölgesinde yer alan Şeytan Sofrası Mahalli Sulak Alanı olarak belirlenen alanın sınır hattı bölgesinde yapılan ahşap yürüme yolları ile bölgeyi olumsuz yönde etkileyen müdahalelerin önüne geçilmesine katkıda bulunuluyor. Amatör ve profesyonel kuş gözlemcilerinin ve bölgeye ziyarete gelen yerli yabancı turistlerin yararlanması amacıyla ahşap yürüme yolları arasında yer alacak biçimde 3 adet kuş gözlem kulesi de yer alıyor.
Proje kapsamında gerçekleştirilen Giriş Kontrol Ünitesinin ile Tabiat Parkı sınırları içerisinde doğal güzelliklerin korunarak sonraki nesillere aktarılabilmesi için koruma tedbirlerini güçlendirildi. Alanda ziyaretçiler için bilimsel, açıklayıcı veriler içeren bilgilendirme tabelalar da yer alıyor. Gözlem terasları ile ziyaretçiler adalar arasındaki doğal güzellikleri izleme imkanı buluyor. Ayrıca ziyaretçilere tabiat parkı alanına giriş yapıldığını belirten ve tabiat parkı dokusuna uygun olarak tasarlanan “Giriş Tak’ı” yer alıyor.

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