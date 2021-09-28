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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de su fiyatları revize edildi

İHA

Balıkesir'de su fiyatları revize edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon Dairesi’nin genel kurulunda su fiyatları tekrar düzenlendi.

BASKİ’nin Olağanüstü Genel Kurulu’nda su faturalarının belirlenmesinde uygulanan kademe fiyatları revize edildi. Olağanüstü Genel Kurul’da BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen değişiklik önergesi Plan ve Bütçe Komisyonu ve Tarife Komisyonu’na havalesi yapıldı. Genel Kurula verilen arada komisyon toplantısı yapılarak yeni kademe oranları belirlendi. Kırsal Mahalleleri ilgilendiren karar sonrasında AK Parti Grubu su fiyatlarının bir önceki tarifeye göre azaldığını söylerken, CHP ve İYİ Partili üyeler de değişikliğin su faturalarında fazla indirim sağlamayacağını belirtti.

Yapılan komisyon toplantısında kırsal mahallelerde konut için uygulanan 115 ton arası 130 tona çıkarken ton fiyatı 0,96 olarak belirlendi. 1630 ton arasındaki kademe fiyatı 7,80 TL uygulanan bir önceki tarife 3170 ton 3,66 TL olarak değiştirildi. Su faturalarının yüklü miktarda gelmesine sebep veren 31 ton ve üzeri kullanım için tarifelendirilen 11.75 TL, 71 ton ve üzeri su kullanımı için 5,80 TL olarak revize edildi. BASKİ Genel Kurulu’nda komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada AK Parti kabul oyu verirken, CHP, İYİ Parti ret oyu kullandı. Oylama iki İYİ Partili üye de çekimser oy kullandı. Komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

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