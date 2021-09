Altıeylül Belediyesi’nden kitap fuarı 52 şair ve yazar kitapseverlerle buluşacak

Altıeylül Belediyesi 1. Kitap Fuarı 110 Ekim tarihleri arasında 52 yazarı ağırlayacak. 10 gün sürecek kitap fuarında 1 milyonun üzerinde kitap, seçkin yayınevleri tarafından kitapseverlerle buluşturulacak. Kitap Fuarı’na katılan seçkin yazarlar imza günleri ve söyleşilerle vatandaşlarla bir araya gelecek.



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 110 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarıyla ilgili düzenlediği toplantıda program hakkında bilgiler verdi. 1 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılışın ardından 10 günlük süreçte seçkin yazarların kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Hasan Avcı, askıda kitap uygulamasıyla da ihtiyaç sahibi çocukların kitap sahibi olmasına vesile olacaklarını dile getirdi.



“Pandeminin sıkıntılarını etkinliklerle atıyoruz”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı pandemi nedeniyle ara verilen sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık vereceklerini söyleyerek, “Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır herhangi bir etkinlik düzenleyemedik. Bu sene de kontrollü bir şekilde etkinlikler yapabilmek için çaba sarf ediyoruz. Sosyal etkinlik yaparak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Malum aliniz 6 Eylül Kurtuluş Etkinliklerini yaptık. Bu kurtuluş etkinliklerimiz kapsamında Barana etkinliğini hayata geçirdik ve bunun gibi farklı etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz günlerde Hatice Kübra Tongar’la vatandaşlarımızı buluşturarak Altıeylül’ün ilk kültür merkezi olan Hasan Can Kültür Merkezi’nde etkinlik yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de vatandaşlarımıza nefes aldırabilecek, bizim bile bu kadar vatandaşlarımız tarafından talep göreceğini beklemediğimiz uçurtma etkinliğini yaptık. Bu etkinlikte 1000’i aşkın uçurtma dağıttık ama vatandaşlarımıza yetişmedi, gerçekten yoğun bir talep oldu. Şunun da farkındayız; bu yaklaşık 1,52 yıllık durgunluk süreci gerçekten bizleri bunalttığı gibi vatandaşlarımızı da ciddi manada bunaltmış. Dolayısıyla artık vatandaşlarımız da artık bir an önce günlük sosyal yaşantısına dönmek istiyor. Bizde yerel yöneticiler olarak bu konuda vatandaşımıza değer verecek, katkı sunacak, şehrimizde yaşayan çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak hangi proje varsa o projede yer almaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“1. Kitap Fuarı 1 Ekim’de açılıyor”

Kitap fuarının bu yıl ilkini yaptıklarını belirten Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi de amaçladıklarını belirterek, “Altıeylül Kitap Fuarı’da bu sene inşallah ilkini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da devamının geleceğine inandığımız, Altıeylül’deki gençlerimizin, çocuklarımızın bakış açısına katkı sunacağına inandığımız güzel bir etkinliği 110 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Balıkesir bu sene ilçelerde yoğun bir şekilde kitap fuarları yaptı. Merkezde biz de Altıeylül olarak bu sürece kendi bakış açımız tarafından güzel bir katkı sunmaya çalışacağız. İnşallah bu etkinliği güzel bir şekilde organize edersek inşallah bundan sonra da bunun artık bir süreklilik haline gelmesini bekliyoruz. Cuma günü saat 10.30’da Altıeylül Kitap Fuarı’nın açılışını inşallah gerçekleştireceğiz” İfadelerini kullandı.



“Birçok şair ve yazarımız söyleşilerle vatandaşlarımızla buluşacak”

Kitap fuarı kapsamında söyleşi ve imza gününe katılacak şair ve yazarlar hakkında da bilgiler veren Hasan Avcı, “Cuma günü Ahmet Şimşirgil Hoca gelecek bizimle birlikte programın açılışında bulunacak. Daha sonra öğleden sonra saat 15.00’de de Kitap Fuarında imza ve söyleşi, akşam saat 20.00’de de Hasan Can Kültür Merkez’'nde ayrı bir söyleşi gerçekleştirecek. Yaklaşık 52 yazar kitap fuarına katılacak. Bunların içerisinde tabi Kültür Merkezimizde program yapacağımız yazarlarımız olacak. 1 Ekim Cuma günü Ahmet Şimşirgil hocamız, 2 Ekim Cumartesi günü Saniye Bencik Kangal saat 15.00’de imza, saat 18.00’de de Hasan Can Kültür Merkezi’nde söyleşi yapacak. Yine 2 Ekim’de Beyza Alkoç yazarımız da gelmiş olacak. 3 Ekim’de şiir açısından bizi doyuracağına inandığımız Kahraman Tazeoğlu’nu ağırlayacağız. İnşallah akşam saat 20.00’de de kültür merkezimizde güzel bir şiir söyleşisini hep birlikte dinlemiş olacağız. Nurullah Genç, Alişan Kapaklıkaya, Sıtkı Arslanhan, Sinan Yağmur, Emre Gür, Miraç Çağrı Aktaş ve İlber Ortaylı Hoca olmak üzere inşallah ilerleyen süreçte kitap fuarımızda ülkemize değer katan, değer verdiğimiz, Balıkesir’e geldiğinde de çocuklarımız ve gençlerimiz açısından bize pozitif enerji ve sinerji oluşturacak yazarlarımızı ağırlamaya çalışacağız. Tabi bunun yanında yerel yazarlarımızı da inşallah kitap fuarımızda ağırlamaya, onları kitapseverleriyle buluşturmaya çalışacağız” dedi.



“Askıda kitap uygulaması yapılacak”

Altıeylül Belediyesi 1. Kitap Fuarı kapsamında askıda kitap uygulaması yapacaklarını da dile getiren Hasan Avcı, “Bunun yanında askıda kitap uygulamasını yapacağız. Bilindiği gibi askıda ekmek, askıda çorba meşhurdur. Bu kitap fuarında da arkadaşlarımız askıda kitap uygulaması yapıyorlar. Yaptıkları bu uygulamayla ihtiyacı olan çocuklarımızın alabilmeleri için, kitap alan vatandaşlarımız, kitabı belirlenen noktaya bırakacaklar, oradan da ihtiyacı olan çocuklarımız kitapları alabilecekler. Bunun yanında bazı yazarlarımızın kitaplarını okullara dağıttık. Bazı yazarlarımız Altıeylül sınırlarımız içerisindeki ortaokul ve liseler başta olmak üzere bütün okullarımızdaki öğrencilerimizle buluşturarak her bir ayrı okulumuzda da söyleşiler gerçekleştireceğiz. Biz inşallah bu 10 günlük süreci kitap panayırı olarak düzenlemek istiyoruz. Hani panayır olur, şenlik olar, böyle dolu dolu geçer. Biz de inşallah bu 210 günlük süreci kitap panayırı olarak dolu dolu geçirerek gençlerimizin yetişmesine katkı sunabilmek için var gücümüzle çalışacağız” bilgisini verdi.



“Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz”

Kitap fuarının düzenlenmesine katkı sunan Büyükşehir belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a da teşekkür eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Kitap Fuarını Kurtdereli Spor Salonu’nun karşısındaki Atatürk Açık Otoparkında yapıyoruz. Bu konuda bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a da teşekkürü bir borç biliyoruz. Çünkü orada gerçekten normalde kullanılan bir alanı 10 günlük bir süreyle bize tahsis ederek ciddi bir kolaylık sağladılar. Bunun yanında okullardan öğrencilerimizi almak için de otobüs desteğini de Büyükşehir Belediyemiz verecek” dedi.



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın düzenlediği tanıtım toplantısına Başkan Yardımcıları Feyyaz Çiftçi ve Fikrettin Kocaman’ın yanı sıra Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek ile Balıkesir’de yayınlanan gazetelerin muhabir ve temsilcileri katıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.