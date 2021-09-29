Edremit’in yeni emniyet müdürü Lehimer görevine başladı

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Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Burak Lehimer görevine hızlı başladı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden atanan Lehimer, ayağının tozuyla geldiği ilçede, ilk gün Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Roman vatandaşların sorunlarının çözümü için büyük gayreti ile bilinen İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve yeni ilçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer dernek temsilcileri ile Ağa Camisi önündeki çay bahçesinde bir araya gelerek başkanlar ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulundular.

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