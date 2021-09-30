Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz (2)- Yeniden

DHA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz (2)- Yeniden


Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK (Balıkesir)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun açıklamalarına sert çıkarak, "Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ´nün kasetiyle bir partiye çöktün ve hala devam ediyorsun. Kahraman polisimize, 'katil polis' diyenlerle iş birliği tutan ben değilim. Sen ve senin arkadaşların. Polis devleti deyip, polisimizi tahkir etmeye çalışan senin zihniyetinin anlayışıdır" dedi. Soylu, 3600 ek göstergesi ile ilgili de "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarf-ı nazar etmemiz elbette ki mümkün değildir. " ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık ilçesinde bulunan Vilayetler Evi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri Programına katıldı. Türkiye´nin hareketli ve dinamik bir coğrafyada bulunduğunu söyleyen Bakan Soylu, köklü devlet geleneğinin, sivil toplum alanında da modern zamanlarla uyumlu bir miras ve kültür bıraktığını söyledi. Sivil toplum alanının gücünün, özgürlükler alanı olması ve kendine ait bir etki alanı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bilhassa bizim gibi, yoğun terör ve vesayet faaliyetlerinin olduğu bir ülkede, bu alanın korunması meselesini daha da önemli hale getirmiştir. Bu alanı istismar etmek isteyen yapılara, buraya sızmak isteyen ve burası üzerinden vesayete destek olmak isteyen yapılara karşı uyanık olmak, bir şekilde sivil toplum alanının güvenliğini, buradaki demokrasi ve özgürlüğün güvenliğini sağlamak durumundayız. PKK sivil toplum alanını istismar etmeye çalıştı. FETÖ sivil toplum alanını istismar etmeye çalıştı. Aşırı radikal gruplar, marjinal yapılar sivil toplum alanını istismar etmeye çalıştı" ifadesini kullandı.
PKK´nın Türkiye içerisinde finans kaynağı bulmakta zorlanmasında temel sebeplerden bir tanesinin belediyeler olduğunu belirten Bakan Soylu, ayrıca sivil toplum örgütleri üzerinden hem parayı hem insan kaynağını devşirmesinin engellendiği söyledi. Soylu şöyle devam etti:
"Aynısı FETÖ. Hakkari´de veya Şırnak´ta kurulmuş henüz 1 yıllık olan, sözde çocuk veya kadın derneklerine Norveç, Danimarka, bilmem ne krallığı veya Türkiye içerisinde bulunan birtakım büyükelçilikler, bizimle hiç ilgisi olmayan İskandinav ülkelerinden, 1 milyon euro veya 900 bin dolar gibi blok bağışların gitmesini, üstelik sadece bir yıl gitmesini, öncesinin ve sonrasının olmaması. Yani 1 yıl olan bir bağış öncesi olmayan, sonrası olmayan, bunun kesintili bir şekilde veya hiç olmadığı şekilde bir kere gündeme gelmesi başka bir eylemin işaret fişeğidir. Tam da PKK´nın yığınak yaptığı bir zaman diliminde gitmesini, kim acaba hangi normal gerekçeyle izah eder. Belki meşruiyet aramaya çalışanlar kendilerine bir gerekçe bulurlar. Keza, yakın zamanda basında da yer almıştı. ABD´den Chrest diye bir vakıf, bizim ülkemizdeki 18 adet medya kuruluşu ve araştırma merkezine toplam 1.3 milyon dolar yardım yapmış. Dernek ve vakıfları anladık diyelim, bir medya kuruluşuna niye ABD'den yardım gelsin? Onun gelişmesini istiyor demek ki. Çok mu yardımseverler? PKK´nın 6-8 Ekim olaylarında yakıp yıktığı mahalleleri onarırken niye kimse bize 5 kuruş göndermedi? Görevlendirme yaptığımız belediyeler yol yaparken, park yaparken, kültür merkezi yaparken, köprü yaparken, çocuklara oyun alanı yaparken niye bu Amerika´dan, Avrupa´dan, İskandinav ülkelerinde 5 kuruş para gelmedi. Biz İdlib´e yardım kampanyası düzenlerken, Afrika´da su kuyuları açarken ne hikmetse bu ülkelerden hiç kimse bizi arayıp, `5 Euro da biz gönderiyoruz´ demedi. Bu Chrest Vakfı´nın Türkiye´deki yazar, çizer takımı, eşek yüküyle para alıp da, bu ülkenin yöneticilerine küfredip, aşağılamaya çalıştılar. Ben onların neler yazdıklarını son 4 yılda tamamen çıkarttırdım. İnsan olsalar utanırlar. Ama onlar insan değiller. Elin oğlu seni parasıyla kullanacak, seni ülkene ve ülkenin attığı bütün adımlara karşı istediği gibi söz söyletecek. Bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin değerlerine değil; başka ülkelerin değerlerine tabi olacaksın, sonra da adın aydın gazeteci, yazar olacak. Ciğerleri 5 kuruş etmez, karakterleri 5 kuruş etmez insanlar bunlar. Hakikaten öyle. Avrupa´dan, Amerika´ya kadar tüm batı, eurolarını, dolarlarını LGBTİ derneklerine akıttılar. Yani Türkiye´nin bir eksiği bu muydu? Neden, aile yapımımızı tarumar etmek için. Değerlerimizi ortadan kaldırabilmek için. En demokratik, en özgürlükçü ve en katılımcı alanımızı kullanmaya çalıştılar. Keza FETÖ; aynı yöntemleri bu sefer ters bir akışla kullandı. Buradan toplayıp, kadınların bileziklerine varıncaya kadar toplayıp, yurtdışındaki kasalarına gönderdiler. Bylock yazışmalarının deşifresini hatırlıyorum. Milyon dolarlar havada uçuşuyordu. Bir tanesi  `Ne kadar verelim?´ diyor, ötekisi diyor ki, `Ne kadar gerekiyorsa, ne kadar isterlerse´ diyor. Sınır yok. Kurdukları veya sızdıkları farklı yapılarla, öğrenci yurtlarından derneklere kadar her yerden, teşbihte hata olmaz, her yerden bunu yapmışlar. Bir hortum gibi çekmişler. Dolayısıyla bizim, sivil toplum alanındaki bu kapasiteyi doğru tahlil edip her türlü istismardan, örgütsel faaliyetten, bu ülkenin güvenliğine, ahlakına yönelik bir hazırlık içinde olanların yuvalanmasından korumamız lazım."
'3600 EK GÖSTERGE BİZİM TAAHHÜDÜMÜZDÜR'
Bakan Soylu, 3600 ek göstergesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Bugün yine Sayın Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur, 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarf-ı nazar etmemiz elbette ki mümkün değildir. Bu sözümüzü yerine getirmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak; lafa buradan girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimiz en üst düzeye çıkaran Türk polis teşkilatını siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek, Kılıçdaroğlu´na da yakışmamıştır. Doğru bir yaklaşım değildir. Yıllarca bu tahrikleri orduya yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman ordumuza. Artık bu alışkanlıkları bıraksınlar. Fitne siyasetini bıraksınlar. Bunun üzerinden de yine İstanbul´daki eski İnönü Stadyumu'ndaki saldırıdan dolayı PKK´nın katliamında şehit olan polislerimiz oradaki diğer şehitlerimizle alakalı da çok abest bir cümle kullandı. Beni de itham ederek, `Bu paranın üzerine çöktüler´ dedi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim çok nazik yerimizdir burası. Şehit aileleri, gazilerimiz, gazi ailelerimiz için biz her şeyimizi feda etmeye hazırız. Onların evlatları ve kendileri bu ülke için her şeyi feda ettiler. Bunu böyle ucuz bir siyaset malzemesi haline getirmenin, edepten yoksunluk olduğunu düşünüyorum. İki Sayın Kılıçdaroğlu, biz dünyanın da, öteki dünyanın da hesabını yaparız. Allah´a hamdolsun. Şehitlerimizin, şehitlerin bize emaneti olan şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve gazi ailelerimizin her zaman emrine amadeyiz. Ne ihtiyaçları varsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sadece bu meselede görevli olan ben ve benim arkadaşlar değil, tüm devlet emrine amadedir."diye konuştu. 
KILIÇDAROĞLU´NA SERT ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren Bakan Soylu şunları söyledi:
"Biz bir yere çökmüş değiliz. Ama biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz. Sen FETÖ´nün kasetiyle bir partiye çöktün ve hala devam ediyorsun. Bunlar yanlış işlerdir. Bu alanlara girmek doğru bir yaklaşım değil, ucuz siyaset manevralarıdır. Kahraman polisimize, 'katil polis' diyenlerle iş birliği tutan ben değilim. Sen ve senin arkadaşların. Polis devleti deyip, polisimizi tahkir etmeye çalışan da ta senin zihniyetinin anlayışıdır. Bizim anlayışlımız değildir. Demişim ki `Polisimiz kendi görevini para için yapmaz.´ Çünkü polis şerefli bir meslektir. Karakterli, vatansever bir meslektir. Hiçbir anne baba oğlunun kaç para maaş aldığına bakmaz. Onun giydiği üniformanın namusuna, şerefine ve onuruna bakar. Herkesle konuşurken de oğlunun polis olduğunu o büyük onuruyla ve gururuyla konuşur. Sizin mahallede bunlar anlaşılmaz. Ne demek istediğimi sizin mahalle anlayamaz. Sayın Kılıçdaroğlu, senin konuştuğun adamlar da anlayamaz. Burada özellikle ifade etmek isterim ki, bu konuların her birinde, her birimizin özellikle yorumlanmasında, değerlendirmesinde çok dikkatli olması gerekir. Bu tip değerlendirmelerin yapılması toplum nezdinde, millet nezdinde yapılırken sorumlulukla yapılması gerekir. Bu düşüncenin içerisindeyim. Doğru Türk polisi PKK´yı sevmez, DHKP-C´yi sevmez, uyuşturucu tacirlerini sevmez. Çünkü yıllarca bu yapılarla mücadele etmiştir, şehitler vermiştir. Dolayısıyla PKK ve PYD´nin siyasi sözcüsü olan yapıları meşrulaştıranları da, meşrulaştırmaya çalışanları da DHKP-C´lileri hapishanede bir kahraman gibi ziyaret edenleri de sevmez. Eylemlerinde `katil polis´ diye slogan atanları alkışlayanı da Türk polisi sevmez. Polisin hakkını savunacaksa, önce onun sevmediklerinden kendini sıyırsın, oradan bağımsızlığını kazansın, ondan sonra da söyleyebileceği sözü varsa söylesin. Hem bu yapılarla dirsek temasında olacaksın, hem PKK´nın siyasi koluna `meşrudur´ diyerek arka çıkacaksın, hem de dönüp bu alanı istismar etmeye çalışacaksın. Tekrar söylüyorum. Bu meslekler şeref, haysiyet ve vatanseverlik mesleğidir ve bu konuda elbette ki hep birlikte bu anlayışı istismar etmek isteyenlere karşı da bu alanın istismar edilmemesini hatırlatmak bizim en temel sorumluluğumuzdur."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-09-30 00:08:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye ...
Erdek’te zeytin bahçesi yolları onarıldı
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin bahçesi yolları onarıldı
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: “FETÖ’nün kasetiyle partiye çöktün” “3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: “FETÖ’nün kasetiyle ...
Balıkesir Büyükşehir’den sokaktaki canlar için aileye katılma hareketi Hayvan sahiplenen vatandaşa yem ve kaplar ücretsiz
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’den sokaktaki canlar için aileye ...
Epilepsi farkındalık filmine ünlülerden tam destek
YEREL HABERLER Epilepsi farkındalık filmine ünlülerden tam destek
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
YEREL HABERLER Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Edremit Derneği’nde Gülay Ocaktan dönemi
YEREL HABERLER Edremit Derneği’nde Gülay Ocaktan dönemi
Edremit Körfezinde erken hasat zeytinyağlarındaki yüksek kalite sevindirdi
YEREL HABERLER Edremit Körfezinde erken hasat zeytinyağlarındaki ...
Deniz kirliliğini sahilde sergilediler
YEREL HABERLER Deniz kirliliğini sahilde sergilediler
Edremit’in yeni emniyet müdürü Lehimer görevine başladı
YEREL HABERLER Edremit’in yeni emniyet müdürü Lehimer görevine ...
Edremit’in yeni kaymakamı Ahmet Odabaş oldu
YEREL HABERLER Edremit’in yeni kaymakamı Ahmet Odabaş oldu
Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Bigadiç İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı
Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük indirime gitti
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Kırsalda su fiyatlarında büyük ...
Altıeylül Belediyesi’nden kitap fuarı 52 şair ve yazar kitapseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi’nden kitap fuarı 52 şair ve ...
Otel sahibi yangında öldü
YEREL HABERLER Otel sahibi yangında öldü
Dedesi gibi gazeteci oldu Dededen toruna gazetecilik
YEREL HABERLER Dedesi gibi gazeteci oldu Dededen toruna gazetecilik
Balıkesir OSB'de istihdam için büyük seferberlik
YEREL HABERLER Balıkesir OSB'de istihdam için büyük seferberlik
JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı
YEREL HABERLER JASAT kablo hırsızlarına suçüstü yaptı
Yukarı Yapıcı Göleti'nden tarım alanlarının sulanması istendi
YEREL HABERLER Yukarı Yapıcı Göleti'nden tarım alanlarının sulanması ...
Balıkesir'de su fiyatları revize edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de su fiyatları revize edildi
Balıkesir Üniversitesinde eğitim-öğretim yılı başladı Rektör İlter Kuş'tan yeni dönem mesajı
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesinde eğitim-öğretim yılı ...
Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı
YEREL HABERLER Beşiktaş'taki sakatlıklara karşı lokma hayrı
Sonbahar bakımı başladı
YEREL HABERLER Sonbahar bakımı başladı
Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.