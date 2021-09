Öğrencilere kırtasiye malzemeleri İvrindi Belediyesi’nden

İvrindi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilere kırtasiye desteği verildi.

Yıllarca eğitim camiasının her kademesinde görev yapmış olan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz yine eğitimci kimliğini göstererek ilköğretim birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıtımına öncülük ederek “İşte Başkan bu” dedirtti.

İvrindi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı evlatlarımızı düşünen bir vizyon ve misyona sahip ilkedeyiz diyen Başkan Cengiz “ Bu kırtasiye malzemesi dağıtımı çok ince bir ayrıntı. Çocukların okul sürecine alışma evresinde yanlarında olduğumuzu ve bu süreci kolay atlatılmasını sağlanması için düşünülmüş ve uygulamaya geçilmiş bir proje. Ekiplerimiz her okulu ziyaret ederek kırtasiye malzemesi desteğini öğrencilerimize ulaştırıyor. Bu süreçte de öğrencilerimizin heyecanlarına ve yaşadıkları duygulara ortak oluyorlar. Bu çok önemli bir ayrıntı ve bizleri ziyadesiyle mutlu eden bir durum. Çok küçük malzemelerden oluşmuş bir hediye paketi olsa dahi öğrencilerimizin “Bizi düşünmüşler, buraya kadar getirmişler teşekkür ederiz” demesi ve bunları gözlerinden okuyabilmek her şeye bedel” dedi.

Her öğrenciye elden teslim

Kırtasiye malzemeleri her öğrenciye elden olacak şekilde teslim edildiğini ifade eden İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “Merkez ve kırsal mahallelerimizde toplamda 500’e yakın okula yeni başlamış öğrencimiz mevcut. Geçen yıl başlattığımız projemizi sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz pandemi şartlarını ön planda tutarak teması minimize edecek şekilde teslimat gerçekleştiriyorlar. Keşke imkan olsa her sınıf öğrencilerimize kırtasiye malzemesi dağıtsak ama maalesef. Birinci sınıfa dağıtmamızdaki amaç, katıldıkları yeni ortamda, oryantasyon sürecinde yanlarında oluğumuzu hissettirebilmek. Bunu başarabildiğimize inanıyoruz. Aldığımız tepkiler de bu yönde. Her zaman çocuklarımızı düşünen, desteğini esirgemeyen ve attıkları adımda yanlarında olan Başkan amcaları ve İvrindi Belediyesi var.“

Başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyoruz

Bu güzel düşünceleri ve hediyeleri için Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve Belediye personeline teşekkür ettiklerini ifade eden okul idarecileri ve veliler “ Her zaman Başkanımızın desteklerini hissediyoruz. Göndermiş oldukları hediyeleri ve yavrularımızı düşünmeleri çok güzel bir detay. Çocuklarımız belki bunu şuan tam kavrayamayabilirler ama ilerde Belediye Başkanımızın yaptıklarını kendilerine anlattığımızda o zaman daha iyi anlayabilecekler. Çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz”

