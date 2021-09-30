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Ender DURMAZ/ SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Susurluk ilçesinde, TIR'ın otomobile ve refüje çarptığı kazada sürücüler Emre A. (31) ve Halil K. (24) yaralandı. Kaza nedeniyle BursaBalıkesir yolu, 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde, BursaBalıkesir yolunda meydana geldi. Emre A. yönetimindeki 16 VK 665 plakalı TIR, tali yoldan kara yoluna hatalı çıkış yaptığı öne sürülen Halil K.´nin kullandığı 10 SK 711 plakalı otomobile çarptı. Refüje de çarpan TIR yan yatarken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler Halil. K. ve Emre A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan BursaBalıkesir yolunun Balıkesir´e gidiş yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Susurluk Ender DURMAZ

2021-09-30 12:41:03



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