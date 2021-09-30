Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

BalıkesirSusurluk karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde aniden karayoluna çıkan otomobile çarpan kamyonun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aniden tali yoldan anayola çıkması ile kazanın meydana geldiği, kamyonun hızla otomobile çarptığı görüntüleri içeriyor.

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