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KAZA KAMERADA

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2 kişinin yaralandığı, TIR'ın otomobile çarptığı kaza, mobese kameralarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Susurluk Ender DURMAZ

2021-09-30 14:14:46



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