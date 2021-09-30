Ayvalık’ta şefkatli ellerden sımsıcak yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta şefkatli ellerden sımsıcak yardım

İHA

Ayvalık’ta şefkatli ellerden sımsıcak yardım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ihtiyaç sahipleri için her yıl gelenekselleştirdiği kömür yardımını bu yıl da sürdürüyor.
Derneğin, soğuk kış günlerinin arifesinde mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığının belirlediği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan kömür dağıtımında 15 ton kömür, derneğin kendi imkânlarıyla kiraladığı kamyonetler ve derneğin gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek ulaştırıldı. Yaptıkları kömür dağıtımıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, derneğin yardımsever bağışçılarının katkılarıyla gerçekleştirdikleri kömür yardımlarını 25 kilogramlık çuvallar ve 25'er adet halinde dağıttıklarını kaydetti.
Kömür dağıtımlarına 15 ton ile başladıklarını belirten Fatma Cavlı, "Biz ihtiyaç sahipleriyle, yardımseverler arasında kurulan gönül köprüsüyüz. Bu yüzden de soğuk kış günlerinin öncesinde bağışçılarımızın büyük destekleriyle bu yardımları başlattık. Hedefimiz 5 bin çuval kömür dağıtarak içinde bulunduğumuz Korona virüs pandemisi döneminde ekonomik olumsuzlukları daha da fazla ortaya çıkan ihtiyaç sahibi insanlarımıza geçen yıl olduğu gibi 70 ton kömür dağıtabilmektir. Ama ben bu yıl 100 tona da ulaşabileceğimize inanıyorum. Allah destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu.
Derneğin yöneticilerinden Beşiktepe Mahallesi eski Muhtarı Ethem Gümüş de, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından “Fatma Anne” olarak nitelendirilen Fatma Cavlı’nın öncülüğünde 2013 yılından bu yana kamyonetiyle birlikte gönüllü olarak destek verdiğini söyledi. Başta Ayvalık’ın kırsal mahalleleri olmak üzere Ayvalık genelinde ihtiyaç sahibi kim varsa, herkese yetiştiklerini anlatan Gümüş, yaptığı işten manevi anlamda çok büyük haz aldığını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
YEREL HABERLER Yangında hayatını kaybeden iş adamı toprağa verildi
Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı  (2)
YEREL HABERLER Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 ...
Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
YEREL HABERLER Susurluk'taki kazanın güvenlik kamera görüntüsü çıktı
Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu
YEREL HABERLER Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu
Balıkesir'de tarihî eser operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de tarihî eser operasyonu
Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Balıkesir'de TIR, otomobile ve refüje çarptı: 2 ...
Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 41 şahsa gözaltı
Öğrencilere kırtasiye malzemeleri İvrindi Belediyesi’nden
YEREL HABERLER Öğrencilere kırtasiye malzemeleri İvrindi ...
Belediyenin oteli üniversite öğrencilerine yurt oldu Prof. Dr. Atılgan'dan Başkan Cankul'a teşekkür
YEREL HABERLER Belediyenin oteli üniversite öğrencilerine yurt oldu Prof. ...
Erdek’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Erdek’te uyuşturucu ile mücadele toplantısı
Balıkesir'den ağustos ayında 66 milyon 100 bin dolarlık ihracat yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'den ağustos ayında 66 milyon 100 bin ...
Susurluk'ta 4 aracın katıldığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Susurluk'ta 4 aracın katıldığı zincirleme trafik ...
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye ...
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye çöktüğünü biliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu´na: Biz senin nereye ...
Erdek’te zeytin bahçesi yolları onarıldı
YEREL HABERLER Erdek’te zeytin bahçesi yolları onarıldı
Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: “FETÖ’nün kasetiyle partiye çöktün” “3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür, taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: “FETÖ’nün kasetiyle ...
Balıkesir Büyükşehir’den sokaktaki canlar için aileye katılma hareketi Hayvan sahiplenen vatandaşa yem ve kaplar ücretsiz
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’den sokaktaki canlar için aileye ...
Epilepsi farkındalık filmine ünlülerden tam destek
YEREL HABERLER Epilepsi farkındalık filmine ünlülerden tam destek
Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
YEREL HABERLER Genç gönüllüler afetlere karşı hazır
Edremit Derneği’nde Gülay Ocaktan dönemi
YEREL HABERLER Edremit Derneği’nde Gülay Ocaktan dönemi
Edremit Körfezinde erken hasat zeytinyağlarındaki yüksek kalite sevindirdi
YEREL HABERLER Edremit Körfezinde erken hasat zeytinyağlarındaki ...
Deniz kirliliğini sahilde sergilediler
YEREL HABERLER Deniz kirliliğini sahilde sergilediler
Edremit’in yeni emniyet müdürü Lehimer görevine başladı
YEREL HABERLER Edremit’in yeni emniyet müdürü Lehimer görevine ...
Edremit’in yeni kaymakamı Ahmet Odabaş oldu
YEREL HABERLER Edremit’in yeni kaymakamı Ahmet Odabaş oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.