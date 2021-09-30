Ayvalık’ta şefkatli ellerden sımsıcak yardım

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ihtiyaç sahipleri için her yıl gelenekselleştirdiği kömür yardımını bu yıl da sürdürüyor.

Derneğin, soğuk kış günlerinin arifesinde mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığının belirlediği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan kömür dağıtımında 15 ton kömür, derneğin kendi imkânlarıyla kiraladığı kamyonetler ve derneğin gönüllüleriyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülerek ulaştırıldı. Yaptıkları kömür dağıtımıyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, derneğin yardımsever bağışçılarının katkılarıyla gerçekleştirdikleri kömür yardımlarını 25 kilogramlık çuvallar ve 25'er adet halinde dağıttıklarını kaydetti.

Kömür dağıtımlarına 15 ton ile başladıklarını belirten Fatma Cavlı, "Biz ihtiyaç sahipleriyle, yardımseverler arasında kurulan gönül köprüsüyüz. Bu yüzden de soğuk kış günlerinin öncesinde bağışçılarımızın büyük destekleriyle bu yardımları başlattık. Hedefimiz 5 bin çuval kömür dağıtarak içinde bulunduğumuz Korona virüs pandemisi döneminde ekonomik olumsuzlukları daha da fazla ortaya çıkan ihtiyaç sahibi insanlarımıza geçen yıl olduğu gibi 70 ton kömür dağıtabilmektir. Ama ben bu yıl 100 tona da ulaşabileceğimize inanıyorum. Allah destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu.

Derneğin yöneticilerinden Beşiktepe Mahallesi eski Muhtarı Ethem Gümüş de, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından “Fatma Anne” olarak nitelendirilen Fatma Cavlı’nın öncülüğünde 2013 yılından bu yana kamyonetiyle birlikte gönüllü olarak destek verdiğini söyledi. Başta Ayvalık’ın kırsal mahalleleri olmak üzere Ayvalık genelinde ihtiyaç sahibi kim varsa, herkese yetiştiklerini anlatan Gümüş, yaptığı işten manevi anlamda çok büyük haz aldığını da sözlerine ekledi.

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