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Altıeylül Kitap Fuarı açıldı Avcı: “İlim ve irfan nerede olursa olsun bulunmalı”

İHA

Altıeylül Kitap Fuarı açıldı Avcı: “İlim ve irfan nerede olursa olsun bulunmalı”

Balıkesir Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı kapılarını düzenlenen törenle açtı. Atatürk Açık Otoparkı’nda seçkin yayınevlerinin yer aldığı Kitap Fuarı sabahın erken saatlerinden itibaren öğrencilerin ve vatandaşların akınına uğradı.
10 Ekim tarihine kadar devam edecek Kitap Fuarında her gün kitap yazarları okurlarıyla buluşup imza günleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Kitap Fuarının açılında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kitap okumanın önemine değinerek, gençlere kitapları seçerek okumalarını tavsiye etti.

“İlim ve irfan nerede olursa olsun bulunmalı”
Kitap Fuarının açılış konuşmasını yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, bilgiyi öğrenmenin kitap okumaktan geçtiğini söyledi. Avcı, “İlmin irfanın nerede olursa olsun gidip alma sorumluluğunda olduğunu bilen bir medeniyetin çocukları olarak bilen ve bilmeyenin bir olmadığını, kadın erkek herkese ilmi, bilgiyi öğrenmenin bir mükellefiyet olduğunun bilincinde olarak, ilmi, irfanı, idraki, insaniyeti, merhameti daima inceleyen bir hareket tarzını benimsedik” diye konuştu.

“Bizler ilk emri Oku olan bir medeniyetin tabileriyiz”
Kitapların insan hayatında olmazsa olmazları arasında yer aldığını kaydeden Hasan Avcı, “Güçlülerin zayıfları ezdiği, öldürdüğü, zenginliklerini sömürerek oluşturduğu, kan deryası üzerine yükselen, katliamlar, soykırımlar üzerinde yükselen bugünün, uygarlık olarak algılanan teknolojik ilerlemenin acımasız rekabetine ancak güçlü olursak karşı durabilir, rekabet edebilir ve insanlığa merhamet ve insani duygularla bezenmiş bir dünya sunabiliriz. İşte bu güç bilgidir. Bilgi güçtür Bu gücün kaynağı da kitaptır. Kitap olmazsa olmazımızdır. Bizler beşikten mezara hayatını bir kitaba göre yaşayan bir medeniyetin çocuklarıyız. Bizler ilk emri “OKU” olan bir medeniyetin tabileriyiz. Bizler okumayı, boş vakitleri değerlendirmeyi bir aracı olarak değil, günlük hayatımızdaki yemek gibi, uyku gibi, su gibi temel ihtiyaçlardan sayıp, kendisine özel zaman ayrılması gereken bir faaliyet olarak görüyoruz. Bunu başardığımız gün daha güzel bir faaliyet olarak görüyoruz. Bunu başardığımız gün daha güzel bir dünya mümkün nidasını daha yüksek bir sesle haykırabileceğiz” dedi.

“Kitaplarınızı seçerek okuyun”
Gençlere ve öğrencilere kitap okumalarını tavsiye eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Değerli genç kardeşlerim; daima okumanızı, seçerek okumanızı tavsiye ediyoruz. Her şeyi okumak elbette güzel. Ancak ömür kısa, kitaplar sonsuz. Bu yüzden seçerek okuyalım. Bir toplumu ihya eden kitaptır. En iyisini seçip çıkarmak sizin maharetinize kalmış. Bu basirette sizde var. Kitap fuarımıza gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı, değerli halkımıza, yayınevlerimize, yazarlarımıza katkı sunan, katılan tüm çalışma arkadaşlarıma en samimi duygularımla teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yücel Yılmaz: “Hayatında kokoreç yememiş insanın canı kokoreç çekmez”
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise açılışta yaptığı konuşmada kitap okumanın insanın hayatını değiştirebileceğini söyleyerek, “Sosyal, kültürel, katılımcı belediyecilik, çevre dostu belediyecilik dediğimiz hassasiyetler var. Bunların hepsi aslında içtenlik ve anlayabilmeyle alakalı bir şeydir. Katılımcı dediğiniz zaman adamın demokratik olması lazım, milleti dinlemesi lazım. Dinlemek okumaktan geçer. Her şeyin başlangıcı bilmekten geçer. Hayatında kokoreç yememiş insanın canı kokoreç çekmez. Hayatında kitap okumanın ve bilgi almanın lezzetini almamış bir insanın o zevki yaşamaya arzusu olmaz. Buna bahaneler gerekir. Tüm belediyecilik hizmetlerinin köküne indiğinizde yine okumak, anlamak, kavrayabilmek ve birbiriyle uzlaşı içinde yaşayabilmeye geliyor. Her kitap aynı bir hazine, ayrı bir değer. Ama bunun da maddi bir boyutu var. Onda da damping yapsınlar biz de rica edelim. İnsanlar bu kitap fuarından arkadaşlarına, yakınlarına kitap alarak ayrılsınlar. Kitap hediyesi kadar güzel bir hediye yok. Senede her arkadaşının bir defa doğum günü var. Bir kitap benim hayatımı değiştirdi diyen çok insan var. Ben de ‘Yanan Gün’ diye bir kitap okumuştum. Doğum gününde hediye edilen kitapta uluslararası arenada ticaretin nasıl yapıldığıyla ilgili bir bakış açısı vardı. Ben bir gün bun yapacağım dedim. Allah da 35 yaşımda onu yapmayı nasip etti. Kitaplar insanların hayatlarını değiştiriyor, güzel örnekler veriyor. Kitap okumak iyidir, bileni dinlemek iyidir, edebi terbiye iyidir” diye konuştu.

“İlk konuk Şimşirgil”
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ile il protokolü Askıda Kitap Uygulaması için hazırlanan kitap kumbarasına kitap attı. Açılış töreni yayınevlerinin hazırladığı stantların gezilmesiyle son buldu. Kitap Fuarı’nın ilk gününde Ahmet Şimşirgil saat 15.00’te kitaplarını imzaladıktan sonra saat 20.00’de de Hasan Can Kültür Merkezi’nde söyleşiye katılacak.

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